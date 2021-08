La expareja de Lorena Paredes la denunció por difundir sus fotos para pedir justicia

Lorena Paredes grabó un video que difundió el fin de semana dando a conocer las situaciones de violencia que viene sufriendo desde 2018 por parte de su ex pareja, Luis Vidal, quien pese a haber sido enjuiciado en junio pasado, sigue hostigándola.

En las últimas horas, Lorena recibió una denuncia de su ex pareja por difundir imágenes suyas y decidió publicar un nuevo video. "Soy víctima de violencia de género hace 10 años. Vengo luchando prácticamente sola. Voy a contar parte de lo que no quede en el video anterior de la causa", comienza diciendo en una grabación que dura 26 minutos y donde relata las situaciones de violencia que viene viviendo de parte de Luis Vidal.

La joven mujer le pide en el video a los jueces que intervienen en su casa que le den prioridad y que escuchen el pedido de restricción que pidió para que la familia del condenado no siga hostigándola a ella, ni a su familia. "Todavía no fui notificada de nada. Estoy cansada de luchar sola. Estoy siendo torturada no solo por mi agresor sino también por la justicia", cuestionó.

"Me canse de pedir justicia, que la justicia no me ampare y si a un violador y golpeador". Por lo que indicó que si no es escuchada, organizará una gran marcha para pedir justicia por todas las víctimas de violencia de género. Y además, pidió acompañamiento porque el 15 de septiembre a las 10 de la mañana se llevará una nueva audiencia donde se podría ratificar la condena a 3 años y 3 meses para su ex pareja. "No solo pido que la ratifiquen sino que suban la pena", dijo sobre el planteo que realizará.

DIFUSIÓN DE IMÁGENES

Sobre la notificación que recibió en las últimas horas de su ex pareja, Luis Vidal, por infracción al articulo 83 por la difusión de sus imágenes, Lorena recordó que desde surgió el caso los medios de comunicación ya difundido su imagen, sin embargo, a ella es a quien directamente denuncian.

"Las fotos que yo subí fueron fotos mandadas en su celular en la etapa del 2018. No eran fotos en su mayoría sacadas en su facebook, eran fotos que él me enviaba para que yo publique para que todos sepan que era el dueño de mi vida. Desde 2018 que no soy libre. Le digo a esa familia que no me van a callar", finalizó en el video.