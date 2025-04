Un caso estremecedor sacude a la localidad bonaerense de Villa Albertina, en Lomas de Zamora, donde una niña de siete años fue víctima de abuso sexual por parte de la pareja de su abuela, un hombre de 56 años conocido como “Freddy”, quien permanece prófugo tras fugarse cuando la policía intentó detenerlo.

EL DESCUBRIMIENTO GRACIAS A UNA MAESTRA

El caso salió a la luz gracias a la valentía de una maestra de segundo grado de la Escuela Primaria 5. Durante el recreo, la niña se acercó a la docente y le confesó con voz temblorosa: “No quiero ir a mi casa porque mi abuelo del corazón me hace cosas que no me gustan”.

Este testimonio activó inmediatamente el protocolo escolar, y la maestra dio aviso a la madre de la menor. La mujer, al recibir la noticia, identificó rápidamente al presunto abusador: la pareja de una de las abuelas de la niña.

La madre radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y Familia de Lomas de Zamora. Un examen médico posterior confirmó la existencia de abuso sexual. El caso está caratulado como “abuso sexual agravado” y está en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°9 del departamento judicial local.

LA CRUDA CONFESIÓN DEL ABUSADOR

Lo que impacta profundamente en esta historia es la confesión del acusado. En una conversación grabada por la madre de la víctima, “Freddy” no negó los hechos y, de manera perturbadora, intentó justificarse. En sus propias palabras:

“Lo hice porque me hacía jugar, me agarraba, y me tiraba”, indicó y señaló. “Ella se tiraba arriba mío. No la violé ni nada, ella me decía de jugar y yo no quería...”.

La madre, visiblemente angustiada, le reprochó: “Yo te confié a mis hijos, ¿por qué lo hiciste?”.

A pesar de la gravedad de sus palabras, el hombre no mostró arrepentimiento, lo que aumentó la indignación y el dolor de la familia.

La fuga y la búsqueda del acusado

Tras esta confrontación, el acusado buscó refugio en la casa de su madre, ubicada a cuatro cuadras del lugar del abuso. Cuando la policía llegó para detenerlo, “Freddy” logró escapar por el fondo de la vivienda y permanece prófugo.

Ante la situación, se dictó una medida cautelar que prohíbe al acusado acercarse a la niña. Además, la familia recibió un botón antipánico para garantizar su seguridad ante cualquier eventualidad.

Vecinos de Villa Albertina expresan su conmoción y preocupación por la fuga del agresor y la necesidad de que se haga justicia. La rápida intervención de la maestra y la madre fue fundamental para que el caso se conociera y se activaran los mecanismos legales correspondientes.