COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Hoy se cumplen tres años de la desaparición de Norma Ester Carrizo, quien fue vista por última vez el 22 de diciembre de 2017 cuando caminaba por la Avenida Moyano, en Rada Tilly. La familia continua la búsqueda y no pierde la esperanza de encontrarla. Su hija Macarena hija, le escribió unas emotivas palabras a través de su cuenta de Facebook.

Norma sigue desaparecida y no hay novedades sobre su paradero a pesar de las innumerables pistas que aparecieron durante estos tres años; y desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se ofreció una recompensa de 500 mil pesos a quienes brinden datos útiles para poder encontrarla. Pero hasta el momento, ninguna pista ha arrojado datos certeros.

“Llegaron los tan temidos 1095 días, 3 años donde espero verte llegar. Donde en un principio solo deseaba lo que muchos en estos casos, que sea una simple “travesura” o mejor dicho un “se le hizo tarde” y quedara ahí, pero no fue así”, escribió su hija.

Y aseguró que perdió la cuenta de “cuantas veces mire el reloj, revise una y otra vez el celular, respondí millones de llamadas esperando que alguna de ellas fuera la tuya, pero no fue así. Cuantas veces me quede dormida con el celular en el pecho, siempre en alerta, me desvelaba o dormía en el sillón pensando en que regresarías y no fue así. Cuantas veces recibí pistas, “falsas señales” que en un intento desesperado creí que serias vos”.

La joven además relató la difícil que es convivir a diario con la ausencia de su madre “Es muy difícil entrar y salir de la casa sin tu presencia, no me acostumbro a la idea de no poder verte. Siempre creí que estabas en uno de tus tantos viajes y que ibas a volver. Tengo esa esperanza que pide y exclama a gritos que regreses”, afirmó.

Y afirmó que “Nunca imagine que un día la vida o lo que fuere me iba a arrancar de las manos un ser querido, sin dejar rastro alguno, un “algo” que me diga que sucedió, que me dejara en medio de una búsqueda, repleta de incógnitas. Un rompecabezas imposible de armar. En donde tiene millones de preguntas y ninguna respuesta. Madre ten por seguro que seguiré pidiendo por tu aparición, seguiré pidiendo respuestas, seguiré difundiendo, tal como lo hice hasta el día de hoy”, finalizó en su escrito.