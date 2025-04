Luego de las ya incontables demoras que sufrió desde su inicio, el juicio por los incendios desatados en Rawson en el marco de una protesta antiminera realizada en diciembre de 2021 se reanudó este miércoles en la Oficina Judicial de la capital provincial. Fue luego de que una de las imputadas, Lurdes Ariadna Molina Leguiza (21), quedara detenida por orden de la jueza de garantías Eve Ponce.

Molina Leguiza, madre de un bebé de un año y medio, no se había presentado a la audiencia del martes, por lo que la magistrada ordenó su captura. La arrestaron por la noche, mientras circulaba por la calle.

La jueza había alertado que quienes no concurrieran al juicio quedarían presos hasta que finalizara el debate. Primero ocurrió con Lautaro Martínez, detenido el lunes, y ahora con la segunda de las ocho imputadas que tiene la investigación.

Durante la audiencia realizada este miércoles, la fiscal general Florencia Gómez pidió la prisión preventiva en contra de Molina Leguiza.

“Ha demostrado desinterés, un gran nivel de irresponsabilidad que demuestran su negativa a someterse a proceso”, señaló la funcionaria del Ministerio Público Fiscal (MPF).

“Se le han dado todas las posibilidades desde que se inició ese debate. No puedo admitir que diga que no vino porque se quedó dormida, que la Policía no la pueda encontrar y que recién le avise a su defensor a la noche, varias horas después, que va a venir a esta audiencia. Eso demuestra su desinterés en este debate. Porque no sé además si me está mintiendo", remarcó Ponce.

En base a esos argumentos, comunicó su decisión: “Por lo tanto, voy a resolver su detención hasta que termine el debate y, en tal caso, que su hija quede al cuidado de su madre”.

EL TESTIMONIO CLAVE DE UN PERITO

En la continuidad del debate, declaró el licenciado en criminalística José Canteriño que realizó pericias scopométricas comparativas de las imágenes y filmaciones obtenidas en los disturbios en donde se observan a los imputados, con las ropas secuestradas en los días posteriores, al allanarse sus domicilios.

Las comparaciones también se realizaron en función de la fisonomía de cada uno de ellos, sus rasgos personales, entre ellos sus tatuajes.

Según informó el MPF, Canteriño integra el Equipo Técnico Multidisciplinario dependiente de la Procuración General del Chubut, que sirve de sostén científico a las investigaciones penal que realizan los fiscales.

En la audiencia exhibió fotografías detalladas de cada uno de los imputados en los incidentes.

Antes del testimonio de Canteriño, declararon varios de los imputados que en general dijeron no haber producido los incidentes, e incluso no haber estado presente en las manifestaciones.

Uno de ellos admitió haber hurtado un bidón de agua del edificio del Superior Tribunal de Justicia para lavarse la cara a manera de alivio de los gases lacrimógenos arrojados por la Policía.