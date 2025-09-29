Un caso de extrema gravedad y conmoción se dio a conocer en la provincia de Santiago del Estero, donde una niña de tan solo 8 años sufrió abuso sexual por parte de un familiar cercano.

La denuncia fue presentada por la madre de la menor, quien descubrió el terrible hecho después de que su hija manifestara dolor e incomodidad en sus zonas genitales.

Este aberrante abuso, perpetrado por el cuñado de la mujer —es decir, el esposo de la hermana de la mamá— ocurrió en un contexto familiar mientras compartían un día juntos, lo que hace aún más alarmante la traición y vulneración sufrida por la nena.

UNA NENA REVELÓ QUE SU TÍO ABUSÓ DE ELLA

La denuncia se remonta a semanas atrás, cuando la madre, preocupada por los comportamientos de su hija, escuchó que esta se quejaba de fuertes molestias. Inicialmente, la niña se acercó a ella tocándose las zonas íntimas y expresando malestar; fue entonces cuando, al interrogarla con cautela, la pequeña logró contar la verdad: "El tío me hace cosas que me duelen", señaló.

Estas palabras motivaron una inmediata reacción por parte de la madre, quien decidió acudir a la Policía para poner en conocimiento de las autoridades lo sucedido, en busca de justicia para su hija y para evitar que el abusador continuara con sus actos.

La investigación quedó en manos de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, que dispuso que la niña fuera examinada por un médico forense. El dictamen fue concluyente y devastador: el profesional confirmó los signos de violación, corroborando las declaraciones de la menor y dejando clara la gravedad del delito cometido. En paralelo, el Ministerio Público ordenó la detención inmediata del acusado, un hombre de 31 años identificado como Reynoso y residente en la localidad de Vilelas, Santiago del Estero.

Sin embargo, al conocerse la denuncia y la orden judicial, el imputado optó por darse a la fuga para evitar la captura. Esta acción solo intensificó las tareas investigativas, que quedaron a cargo del Departamento Trata de Personas y Delitos Conexos.

Los agentes, tras recopilar información, lograron establecer la ubicación del sospechoso: se escondía en la ciudad Capital provincial. Esta búsqueda minuciosa y el trabajo conjunto de la policía permitieron que los oficiales irrumpieran en una vivienda del barrio La Católica, específicamente en la calle La Fraternidad, donde arrestaron al individuo poco después.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de fortalecer la protección de los derechos de los niños y la importancia de que la sociedad, las familias y las instituciones estén atentas a cualquier indicio o señal que pueda evidenciar abuso o maltrato. También resalta la necesidad de contar con un sistema judicial y policial eficiente que actúe rápidamente para preservar la integridad física y psicológica de las víctimas y garantizar que los responsables enfrenten sanciones ejemplares.

Con información de El Liberal, editada y redactada por un periodista de ADNSUR