Un día como hoy pero hace seis años, Norma "Lily" Carrizo, celebraba su cumpleaños junto a su familia. No era un hecho menor, elegía la ropa para ese día especial a la espera de celebrarlo con amigos y familia.

Hace seis años que ya no hay nada que celebrar, ya que hace seis años se encuentra desaparecida y que su familia no deja de buscarla.

“Hace 6 cumpleaños atrás sin saberlo te veía soplar por última vez la vela nº 52 con una enorme sonrisa… hace 6 cumpleaños atrás te veía eligiendo por última vez el atuendo para dicha ocasión”, recordó una de sus hijas al celebrarse su cumpleaños N° 58.

Y afirmó que “siempre vi a la desaparición como una herida, la herida del no saber, de la incertidumbre y la no respuesta. Una herida abierta que dolerá sin importar cuántos días, meses o años pasen. Una herida interna que aunque no sea visible para el resto siempre la cargaremos con nosotros”.

Pero también en este día tan especial le hizo un pedido especial a la gente en general. “Si salís avisa con quien y a donde a quien más tengas confianza, envía ubicación por WhatsApp, mantener una llamada telefónica con una amiga hasta llegar al destino”, pidió.

“Quizás suena exagerado, pero cuando mamá desapareció no había dirección específica donde buscar, el teléfono no estaba y no había indicios de donde investigar. Se perdieron horas cruciales de búsqueda. Por eso te pido que no olvides avisar cuando llegues por las que no regresaron a casa”.

EL DÍA QUE DESAPARECIÓ “LILY”

El viernes 22 de Diciembre de 2017 Norma, quién vivía en el barrio Roca, le envió un mensaje a una de sus hijas a las 11:51 de la mañana antes de salir de su casa. "Hola Amor. Tengo que hacer. Vuelvo tarde. Lo mucho que te amo. Sos mi compañera".

Se tomó un remis en la puerta de su casa, se bajó en la Avenida Moyano de Rada Tilly, una cámara alcanzó a tomarla de espaldas y se convirtió en el único registro que hay de ella.

Desde ese día ya han pasado 1921 días sin saber dónde está Norma Carrizo.