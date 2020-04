PUERTO MADRYN (ADNSUR9 - Un nuevo homicidio conmocionó a la localidad de Puerto Madryn en la madrugada del sábado, cuando un joven identificado como Alan Bopp perdió la vida a manos de dos hombres que lo atacaron con un arma blanca cuando paseaba un perro junto a dos amigos por el barrio Comercio III.

Este domingo la hermana del joven asesinado publicó una carta en su perfil de Facebook dirigida al Intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre que rápidamente se viralizó en la red social. "Soy la hermana de Alan Bopp y se que usted está al tanto de la situación. No le voy a escribir una carta formal, quiero hablarle con el corazón", comenzó diciendo el texto publicado.

Stephii Bopp

"Lamentablemente la vida de mi hermano fue arrebatada y ya nada ni nadie me lo va a devolver.

Esa noche él estaba con mi mamá y mi hermano haciendo roscas de pascuas, feliz, como cualquier familia de bien, sin imaginarse, ninguno, que esto iba a pasar. Si tuvo la posibilidad de conocerlo debe saber que era una persona hermosa, llena de luz, trabajador con un montón de proyectos, con ganas de vivir la vida. En su cuerpo no entraba ni un poco de maldad. Él era capaz de todo para hacer sentir bien a las demás personas", relata la joven.

De manera contundente, sostiene "hoy 11 de abril del 2020 es el día mas triste de mi vida, para mi y para mi familia, y no dudo que lo sea para el montón de amigos que mi hermano dejó acá. Este día no se borra nunca más, esto no se supera. Usted se imagina en esta situación? Me debe comprender, pero se que no se imagina ni un poco el dolor que se siente al perder un hijo. No se de donde sacar fuerzas para levantar a mis papás. Hoy después de haber vivido tantos años en esta ciudad quiero pedirle algo. Puede hacer algo por nosotros? Se que puede hacer y mucho".

"Necesito que los responsables, los responsables de dejar en libertad a esos sujetos que le quitaron la vida a mi hermano, a todos ellos que hacen que entren y salgan fácilmente, paguen por esto. Hammond tenía una condena por intento de homicidio, un juicio pendiente por homicidio en la alcaldía y hoy mató a mi hermano. ¿Qué hacía en libertad?2, apunta Bopp.

Por último, hace una imploración al mandatario municipal. "Por favor que esto no quede impune. Que no vuelvan a salir. Que esto no pase nunca más!!! QUIERO JUSTICIA POR MI HERMANO. QUIERO JUSTICIA POR ALAN Y POR MI FAMILIA. Necesito de usted y su justicia. Solamente pido que nos des la paz de saber que esto sirvió para que no vuelva a pasar nunca más", concluye.