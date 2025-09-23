Este pasado lunes 22 de septiembre, personal de la Comisaría Cuarta de Comodoro Rivadavia llevó a cabo un operativo de desalojo en un inmueble ubicado en la calle Los Álamos al 800, en el barrio La Floresta.

La acción judicial se realizó en cumplimiento de una orden firmada por el juez penal, relacionada con una causa de usurpación, registrada digitalmente bajo el número 3.888/25 y titulada "M.S.A. S/DCIA. USURPACIÓN".

La desalojaron de una casa que usurpó y se puso agresiva

El procedimiento comenzó a las 14:40 y se extendió hasta las 18:30. El operativo contó con el apoyo de distintas dependencias policiales, incluyendo personal de la Policía Comunitaria, el área de Operaciones de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia (URCR) y agentes de la Comisaría Cuarta, quienes trabajaron coordinadamente para garantizar el cumplimiento de la orden judicial.

Al llegar al domicilio, los agentes fueron atendidos por M.J., una mujer de 37 años, a quien se le informó sobre la diligencia que se iba a realizar. Sin embargo, la mujer mostró una actitud hostil y agresiva hacia el personal policial, dificultando el desarrollo del procedimiento.

Ante esta situación, la policía decidió aprehender a M.J. bajo los cargos de resistencia a la autoridad, desobediencia judicial, entorpecimiento del procedimiento y amenazas, delitos que se consideran graves en el marco de una orden judicial.

Durante el operativo, se hizo presente la hermana de la detenida, quien se hizo cargo de los elementos personales y de una sobrina menor de 15 años que vivía en el lugar. Se procedió al retiro organizado y supervisado de todas las pertenencias, asegurando el cuidado y la protección de los bienes durante la diligencia.

Finalmente, el propietario legal del inmueble llegó al lugar y recibió la propiedad, que le fue restituida en perfectas condiciones y bajo el control de las fuerzas policiales. La entrega se realizó en conformidad, finalizando el operativo con el total desalojo de la casa.

En la mañana del lunes 22 de septiembre, alrededor de las 6:30, se registró un incendio en una casa ubicada en la calle Carabelas 1.100, pasaje La Pinta, barrio Las Flores, en Comodoro Rivadavia. El hecho fue reportado al Centro de Monitoreo por un hombre no identificado que solicitó presencia policial, indicando que la propiedad se estaba incendiando.

Al llegar al lugar, el personal policial constató la existencia de un foco ígneo en la propiedad y solicitó la intervención del cuerpo de Bomberos. La dotación interna 59, a cargo de Gabriel Correia, trabajó para sofocar las llamas, logrando controlar el fuego sin que se registraran víctimas.

Según pudo saber ADNSUR, el personal pudo corroborar que no había moradores en el interior al momento del siniestro.

La policía se entrevistó con los vecinos de la zona, quienes indicaron que la propietaria de la casa habría fallecido hace tiempo y que actualmente el lugar era ocupado por personas ajenas a la propiedad. Sin embargo, se negaron a aportar información adicional para no verse involucrados en el hecho.