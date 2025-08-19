En una operación liderada por la Policía Nacional de Colombia, fue capturado el pasado sábado 16 de agosto a Alberto Carlos Mejía Hernández, el sicario venezolano señalado como el principal sospechoso del asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido empresario chileno apodado "Rey de Meiggs".

La detención se realizó en la ciudad de Barrancabermeja, ubicada a aproximadamente 300 kilómetros de la frontera con Venezuela, lugar donde el imputado intentaba pasar desapercibido tras varios meses de estar prófugo.

Lo buscaron en Argentina y terminó detenido en Colombia

Tras ser liberado por error en Chile, Mejía Hernández fue buscado en distintas provincias argentinas como Santa Cruz, Río Negro y Neuquén. Sin embargo, con el correr de las horas las versiones indicaban que había cruzado la frontera con Bolivia y se dirigía rumbo a Colombia.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Las autoridades colombianas realizaron un seguimiento estricto durante varios días a Mejía Hernández, quien se mantenía en vía pública tratando de evadir la justicia internacional. A pesar de que intentó modificar su apariencia física pintándose el cabello de rubio para no ser reconocido, la diligente labor de la Policía permitió identificarlo rápidamente a partir de sus huellas dactilares y tatuajes característicos.

La orden de captura obedeció a una notificación roja emitida por Interpol, que es un mecanismo internacional diseñado para localizar y detener personas buscadas por la justicia, facilitando la coordinación entre países. La notificación otorgaba un plazo de cinco días para que el país solicitante, en este caso Chile, formalice la solicitud de extradición.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Este domingo 17 de agosto, al siguiente día de su captura, Mejía Hernández fue trasladado desde Barrancabermeja a la capital del país, Bogotá. En el camino y ya bajo custodia policial, el acusado mantuvo un escueto intercambio con periodistas allí presentes.

Las preguntas de los reporteros se centraron principalmente en el motivo que lo llevó a cometer el homicidio y en las circunstancias que rodearon este crimen que ha conmovido a Chile y la región. Sin embargo, el imputado mostró una actitud desafiante y evasiva.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

Al ser cuestionado directamente por el asesinato del empresario conocido como "Rey de Meiggs", Mejía respondió reiteradamente con la frase: "Según usted, era empresario". Esta frase la repitió al menos en tres oportunidades durante la conversación, evitando reconocer la gravedad del delito.

Luego, al ser preguntado sobre si estaba arrepentido por haberle quitado la vida a este empresario, exclamó con palabras que denotan frustración o resignación: "¿Pa' qué me soltaron? Pa' matarme. Pa' matarme". Posteriormente, no profundizó en ningún tipo de justificación ni ofreció una disculpa o explicación clara sobre el móvil del crimen ni sobre su actual situación.

El homicidio que conmovió a Chile

El crimen del "Rey de Meiggs" ha sido uno de los casos judiciales más sonados en Chile, vinculado a una compleja trama de violencia, crimen organizado y sicariato. Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado como autor principal del homicidio, era buscado por las autoridades chilenas desde hace varios meses, llegando a cruzar la frontera para escapar hacia tierras colombianas.

Incautaron una impresionante plantación de marihuana en Balsa Las Perlas

Según investigaciones previas, Mejía tenía un perfil de sicario profesional y su conexión con redes criminales se ha ido desentrañando conforme avanzan las pesquisas. La lucha internacional para su captura refleja la estrecha colaboración entre las policías de ambos países para combatir el crimen transnacional.

Con la captura ya concretada, las autoridades colombianas están a la espera de que el gobierno de Chile formalice la solicitud de extradición para poner a Mejía Hernández a disposición de la justicia chilena. Mientras tanto, permanecerá en custodia, bajo medidas de seguridad estrictas.

Despidieron a cuatro playeros de una reconocida estación por estafa

La extradición, en virtud de la notificación roja de Interpol, debe ejecutarse dentro de los próximos cinco días, tiempo durante el cual se aplicará el debido proceso legal en Colombia.