El psiquiatra comodorense Marcelo Raúl Soria, acusado de falsear certificados con diágnosticos que pertimían a empleados de comercios y empresas de la ciudad acceder a licencias médicas con goce de sueldo, se defendió de las imputaciones en su contra. “A uno se le puede pasar también que la gente le mienta. Yo no sé si va a llegar a la esquina y se va a tirar debajo de un vehículo la persona o se va a enfermar más”, explicó el profesional en diálogo con Radio Del Mar.

Soria afirmó que la cámara oculta difundida, en la que se ve a una persona que se hizo pasar por un paciente para grabar una consulta, fue editada con mala intención. “Esa entrevista, como todas las que yo hago, tiene mucho más tiempo. Incluso esa persona, si mal no recuerdo, habló de ideas suicidas, de autoagredirse, que si uno ahí no actúa y le da, por ejemplo, unos días de reposo laboral y la persona se hace algo o hace algo hacia otra persona, como ha pasado el caso, ahí uno puede ser directamente imputado por negligencia. Entonces ahí hay que sacar a la persona del foco”, afirmó.

Denuncian que un psiquiatra de Comodoro vendía certificados para justificar licencias médicas truchas: le hicieron una cámara oculta con un actor

En las imágenes, difundidas por la abogada y dirigente política Florencia Arietto, sólo se ven algunos segundos. En el diálogo, Soria le al falso paciente cuántos días de licencia necesita. “Lo más que se pueda”, responde la persona que graba el video. “Lo que pasa es que si son 60 días te tengo que cobrar el doble, porque son dos boletas juntas. Son 20 (mil)”, explica el acusado.

El psiquiatra afirma que para cuestionar un diagnóstico el procedimiento no es realizar una denuncia penal como la que llevó adelante la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia (CaCIPCR), sino convocar a una Junta Médica.

“Se puede cuestionar un diagnóstico, pero me parece que es de mala fe una cámara oculta, sin consentimiento, por supuesto, y que tiene un delito, que constituye un delito, esto de invasión a la privacidad y al secreto médico”, agregó el profesional.

Licencias psiquiátricas truchas en Comodoro: quién es Florencia Arietto, la dirigente que dice liderar una "quijotada"

En esa misma línea, apuntó contra Arietto, quien lidera el equipo de abogados que lleva adelante la causa y se puso al frente de la mediatización de la denuncia. “Ni los mismos colegas médicos de otras especialidades entienden la psiquiatría. Uno no va a un supermercado y le dan el título de psiquiatra, por eso me llama la atención que una abogada, como la doctora Arietto, diga que los diagnósticos están mal hechos”.

Soria afirmó que recibió apoyo de sus pacientes y colegas, y sostuvo que al momento de realizar su trabajo no puede analizar el impacto que tendrán las licencias en las empresas en las que trabajan sus pacientes. “Uno ve la salud. Si hay pérdida económica por otro lado, yo no puedo responder por eso, no puedo responder por lo que yo hago con el tema de la salud de la persona. Y después lo otro, no siempre son problemas laborales, muchas veces son problemas personales”.

Imputaron a Vanesa Fita por estafa a 594 familias: recaudó 59.000.000 de pesos con falsas promesas de una vivienda

Para los denunciantes, no se trataron de casos aislados sino de un modus operandi que se repetía con frecuencia. “La persona pedía un turno, se acercaba al consultorio del profesional y le manifestaba que necesitaba un tiempo de licencia, por cualquier motivo, sin perder el goce de haberes. De acuerdo al tiempo que requerían, tenía un tarifario. No había ningún tío de análisis o estudio, solamente con lo que la persona pedía”, explicó a ADNSUR Sebastián Aguirre, presidente de CaCIPcr.

LA INVESTIGACIÓN

El Ministerio Público Fiscal de Comodoro informó que se encuentra investigando la denuncia en contra Soria por presunta “falsedad ideológica” en relación a certificados médicos con diagnósticos falsos expedidos a empleados de comercio, para evitar sus obligaciones laborales.

La mamá de uno de los acusados de causar incendios en la Patagonia rompió el silencio

“Estas maniobras habrían comenzado en la época de la pandemia y luego persistieron en el tiempo. El fiscal a cargo de la investigación es Martín Cárcamo. Se están llevando a cabo diversas medidas de investigación y la causa se encuentra en etapa de averiguación preliminar”, especificaron desde la Justicia.

En un primer momento, la denuncia fue radicada en el Juzgado Federal por evasión tributaria, pero estos se declararon incompetentes, y remitieron el legajo al Ministerio Público Fiscal, que aceptó la competencia.

“En caso de verificarse la maniobra delictiva, se imputará en un futuro el delito de falsedad ideológica al profesional médico y se determinará asimismo la participación de los empleados en la misma”, estimó el fiscal Cárcamo.