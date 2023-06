La defensa del fiscal Rivarola pide anular el juicio de destitución en su contra

“Si el consejero sumariante dijo que no había mérito para destituir al fiscal, no se entiende por qué el Consejo de la Magistratura votó para seguir adelante”, dijo este martes el Dr. Jorge Benesperi, defensor público que ejerce la defensa del fiscal.

“La audiencia fue convocada por el tribunal de enjuiciamiento, ante un planteo formulado anteriormente, para discutir si corresponde que se continúe con el juicio de destitución o no –detalló Benesperi, en diálogo con Actualidad 2.0-. Y como se denunciaron cuestiones esenciales, de orden público, el tribunal convocó a una audiencia para que las partes puedan exponer sus pretensiones”.

En concreto, la defensa expuso su convicción de que el juicio para destituir al fiscal, que está acusado por un violencia de género en el ámbito laboral y mal desempeño en una causa que involucra el tráfico de imágenes con contenido de abuso sexual infantil, no puede seguir adelante.

De este modo, Rivarola, que ya había afrontado una acusación en el Consejo de la Magistratura que no prosperó, cuando habló del “desahogo sexual” de los acusados de violar en grupo a una joven menor de edad, podría quedar nuevamente indemne de un proceso en el que se lo cuestiona por mal desempeño.

Los fundamentos para desactivar el juicio

El argumento es el hecho de que el consejero que realizó el sumario en el Consejo de la Magistratura, que investigó los hechos y concluyó que no eran suficientes para iniciar un juicio para remover del cargo al fiscal, el resto de los consejeros, que no participaron de esa investigación, no estaban habilitados para resolver el enjuiciamiento.

En el debate se planteó que el dictamen no es vinculante, ya que en otros casos también ha ocurrido que la recomendación del sumariante va en un sentido y la decisión del pleno del consejo, en otra.

“Una de las consejeras expuso ese argumento, pero nosotros creemos que esto tiene que ver con una cuestión más amplia de derechos. Si la persona que se encarga recolectar toda la evidencia, durante 6 mese, escucha a las partes y evalúa todo el caso para resolver que no hay mérito para iniciar el juicio, eso no debería cambiar, salvo que se demuestre alguna irregularidad en la valoración de las pruebas para llegar a esa conclusión. Tampoco hay constancia de por qué se toma una decisión contraria al razonamiento escrito del consejero sumariante, por lo que la defensa carece de sustento para poder confrontar esos argumentos”.

Ahora, el Tribunal de Enjuiciamiento, presidido por el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Báez, deberá resolver, en los próximos días, si hace lugar al planteo de la defensa o si el caso sigue adelante, para lo que debería fijar fecha para realizar el jury de destitución.

El caso Mariel Suárez también podría frenarse

Benesperi también representará a la jueza comodorense Mariel Suárez, que afronta un proceso por mal desempeño, en relación a sus visitas al preso Cristian Bustos.

Sobre ese caso, el defensor oficial dijo que no hay cuestionamientos al procedimiento del Consejo de la Magistratura, ya que el dictamen del sumariante coincide con lo que votó el pleno, es decir la elevación a juicio.

Sin embargo, también ese proceso está cuestionado, al igual que el de Rivarola, ante un planteo de inconstitucionalidad, formulada por la defensa de ambos magistrados. En ese expediente, se cuestiona el cambio de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura, que otorgó la función acusadora, durante el juicio, a una comisión conformada por consejeros, desplazando de ese rol al procurador general de la provincia, que es quien debería ejercer ese rol según la Constitución Provincial.

Ese tema está pendiente de resolución en el Superior Tribunal de Justicia, que ya rechazó una medida cautelar, en la que se había solicitado, provisoriamente, dejar sin efecto el juicio contra Rivarola, hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Si la corte provincia hace lugar al planteo, ambos procesos podrían quedar en suspenso.