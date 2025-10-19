Luego de una jornada cargada de confusión, denuncias y reclamos judiciales, el empresario Lázaro Báez fue finalmente trasladado desde la Unidad Penitenciaria Federal N°15 de Río Gallegos hacia un centro de detención en Buenos Aires, confirmaron fuentes oficiales a La Opinión Austral.

El operativo se realizó sin que la familia ni sus abogados fueran notificados, y por ello, ante la incertidumbre en un primer momento de no saber dónde se encontraba, presentaron un escrito ante la Justicia exigiendo saber de su paradero, ya que estaba “técnicamente desaparecido”.

Según la resolución firmada por el juez Claudio Vázquez, el empresario debía ser alojado en la Unidad Penitenciaria N°1 de Ezeiza tras un reciente fallo. Sin embargo, su defensa —a cargo de los abogados Lucas y Yanina Nicoletti— sostuvo que la medida se ejecutó mientras aún estaba en trámite un recurso judicial vinculado a un hábeas corpus y al pedido de prisión domiciliaria, lo que vuelve el procedimiento “irregular y preocupante”.

Durante todo el día, el hermetismo oficial del Servicio Penitenciario alimentó la incertidumbre. La familia de Báez relató que recorrieron hospitales y clínicas de Río Gallegos sin obtener respuestas. “Había hablado con él por teléfono unas horas antes y de repente nadie sabía dónde estaba. Estábamos desesperados”, contó su esposa, Claudia Insaurralde, en diálogo con La Opinión Austral.

Horas antes de confirmarse el traslado, los abogados habían presentado un escrito urgente ante el juez Néstor Costabel, en el que alertaban sobre “una situación de gravedad institucional” y pedían la habilitación de días y horas inhábiles para conocer el paradero de su defendido y garantizar su integridad física y médica.

Otro punto de tensión fue el estado de salud del empresario, ya que su defensa había advertido que Báez sufría episodios de sangrado y posibles complicaciones intestinales, y que se había solicitado su traslado a El Calafate para realizar estudios médicos, algo que el SPF había rechazado por “falta de medios logísticos”.

Finalmente, durante la noche del sábado, se confirmó que Báez ya se encuentra en el penal de Ezeiza, aunque su entorno insistió en que el procedimiento fue irregular y que no se respetaron los canales judiciales ni las garantías de notificación.