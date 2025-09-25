El 8 de marzo de 2023, Hernán Solvas se reunió con Tamara Silva, una joven de 21 años y madre de una nena; y desde ese momento la familia de ella no supo nada más de su paradero. Días después su cuerpo fue encontrado sin vida en un descampado en Puerto Madryn.

Solvas fue declarado culpable el pasado 28 de marzo de 2025, tras un juicio por jurados que lo halló responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido contra una mujer por un hombre y mediando violencia de género. La condena fue la pena máxima prevista por el Código Penal: prisión perpetua.

Este jueves por la mañana, la defensa del condenado por el femicidio solicitó una audiencia ante la Cámara Penal de Trelew, donde pidió que se modifique la calificación legal con el objetivo de reducir la pena.

El pedido es que la causa sea recalificada como homicidio simple, figura legal que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión, lo que implicaría una importante reducción de la condena.

El pedido fue analizado por los camaristas Rafael Lucchelli, Martín Zachino y Martín Montenovo, quienes escucharon los argumentos de las partes y se comprometieron a dar a conocer su decisión en un plazo de 10 días hábiles.

Mientras tanto, familiares y allegados de Tamara siguen exigiendo justicia y cuestionan el intento de Solvas de reducir su condena, recordando la violencia y la brutalidad con la que fue asesinada.

EL CRIMEN QUE CONMOCIONÓ A CHUBUT

Tamara Silva desapareció en la madrugada del 9 de mayo de 2023 tras salir de su casa y no regresar.

Su familia denunció rápidamente la desaparición y se inició un operativo de búsqueda. Tres días después, el 12 de mayo, el cuerpo de la joven fue hallado en un camino rural que conecta Playa Paraná con Cerro Avanzado, en Puerto Madryn.

Tras la autopsia se confirmó que Tamara falleció por un golpe en la cabeza con un elemento contundente. "Tamara fue asesinada en el domicilio de Solvas. Luego, su cuerpo fue trasladado en el vehículo Ford Escort alrededor de las 6 de la mañana, como pudimos apreciar a través de las cámaras de seguridad que muestran el automóvil dirigiéndose hacia la zona sur de la ciudad", declaró el fiscal Burgueño, quien además indicó que "además tenemos el resultado de otra pericia de ADN que confirma que está el perfil genético de Solvas en los dedos de Tamara".

Y, en paralelo, se logró establecer que, antes de desaparecer, se había reunido con Hernán Solvas. Fue así que se procedió a su detención en circunstancias en que intentaba abandonar la provincia, pero fue detenido en el puesto de Arroyo Verde cuando intentaba escapar.

Durante su alegato final, la abogada Gladys Olavarría, que representó a parte de la familia de Tamara, recordó una frase adjudicada a Solvas por una de las testigos del juicio. “A estas putitas hay que cogérselas y dejarlas tiradas”, habría afirmado el acusado, según la mujer, que también denunció haber sido hostigada por el acusado del crimen.

Esa frase, según informó Jornada, fue utilizada por la abogada como parte de la argumentación de que se trató de un femicidio, ya que demostraba el desprecio de Solvas por las mujeres.

La testigo, recordó Olavarría durante su presentación, relató que sufrió acoso y amenazas por parte de Solvas, quien habría incluso ingresado de forma violenta a su casa.