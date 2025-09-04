El caso que involucra a Guillermo Quiroga y Mirta Simone, imputados por administración fraudulenta en una causa penal que se investiga en Rawson, continúa generando controversia. En las últimas semanas, el foco se centró en la figura de los querellantes, un grupo de afiliados al sindicato ATE que buscan intervenir en el proceso judicial para defender los intereses de la organización.

En esa mencionada audiencia anterior, la jueza Eve Ponce habilitó a Claudia Barrionuevo, Analia González y Luciano López, representados por los abogados Danilo Sepúlveda y Gladys Olavarría.

Sin embargo, la defensa de los acusados presentó un recurso para limitar esa participación, lo que abrió un nuevo capítulo en la disputa legal.

Cayó el estafador de la “salud visual”: prometía lentes a $100 mil y lo acusan de engañar a 50 personas en Madryn

Sobre este punto, el defensor de Quiroga y Simone, el abogado penalista Óscar Romero, expresó: “La habilitación de estos tres querellantes que se aceptaron habilita a los restantes 12.735 afiliados de ATE, a que también sean querellantes”.

Y agregó: “Si se admiten estos tres que se admitieron de manera individual, no se les podría negar a otros que hagan valer su condición de afiliados. Ya hay otros seis que están gestionando ese derecho para intervenir en la causa”.

En respuesta, el abogado Danilo Sepúlveda cuestionó los argumentos de la defensa, valorando el interés de los querellantes en “defender el patrimonio de ATE” y calificó la actitud de Romero como “una maniobra dilatoria más”. Además, propuso unificar las querellas en su trabajo profesional junto al de la abogada Gladys Olavarría.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Por su parte, los fiscales generales Julieta Gamarra y Lucas Papini se opusieron al pedido de la defensa y destacaron la resolución original de la jueza Ponce y el carácter de afiliados de los denunciantes. Los fiscales señalaron que: “El análisis del artículo 98, inciso primero, del Código Procesal Penal debe hacerse de manera amplia y no restrictiva”, como pretende la defensa.

LA IMPUTACIÓN DE QUIROGA Y SIMONE

Cabe recordar que están imputados por el delito de administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado, por presuntamente desviar importantes sumas de dinero de las cuentas del Sindicato de Trabajadores del Estado (ATE) hacia sus cuentas particulares.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

La investigación gira en torno al desvío de fondos de cuentas pertenecientes a ATE a través de transferencias bancarias a cuentas particulares de la familia, y se sospecha que esos fondos se utilizaban para pagar tarjetas y una gran variedad de gastos personales.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR