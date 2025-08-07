"Se está aplicando una ley penal pensada para otra cosa, como si esto fuera una ocupación común, cuando lo que existe es un conflicto territorial no resuelto por el Estado", remarcó la letrada, que representa a Cruz Cárdenas en el juicio iniciado esta semana en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.

La defensora denunció que la mayoría de las pruebas ofrecidas por su parte fueron rechazadas por el tribunal, incluyendo los testimonios de funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y del Ministerio Público de la Defensa Nacional, que habían participado en instancias de diálogo previas.

"Es muy difícil hacer una defensa así. Si a la fiscalía le permitieron 18 testigos y a nosotros 5, está claro el desequilibrio. Todo indica que se viene una condena, aunque no se resolvió el problema de fondo", advirtió, en diálogo con ADNSUR.

“No es usurpación, sino recuperación de territorio”

En cuanto a la acusación principal por usurpación, la defensa argumenta que se trata en realidad de un proceso de recuperación territorial por parte de comunidades mapuche-tehuelches con presencia ancestral en la zona.

"El Estado argentino reconoció en 1994 (a través de a reforma de la Constitución Nacional) la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y eso tiene jerarquía constitucional. Está por encima del Código Penal", subrayó. También planteó que el conflicto podría haberse encauzado por la vía civil o mediante políticas públicas que nunca se implementaron.

"Desde la reforma del '94 hasta hoy, ningún gobierno –ni éste ni los anteriores– cumplió con los relevamientos ni con el otorgamiento de tierras aptas", cuestionó.

Respecto a las imputaciones por lesiones leves contra una guardaparque y por el incendio de un puente, la abogada negó que existan pruebas directas. "Nadie vio a Cárdenas ni a Salinas prendiendo fuego. Ni siquiera hay certeza de quién inició el fuego. Y sobre la agresión, sólo hay una mención de tentativa de lesiones, no una concreción", sostuvo. Además, consideró “lamentable” que la querella esté siendo representada por una abogada que sería pagada con fondos públicos a pesar de actuar en carácter particular.

Rechazo a las sospechas que vinculan a Cárdenas con los incendios de la cordillera

Finalmente, se refirió a versiones que vincularon públicamente a Cárdenas con los incendios forestales del verano pasado: “No hay una sola prueba en ese sentido, y es grave que desde sectores del poder se alimente ese tipo de sospechas sin sustento”.

La defensora integra la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, organización que desde 2017 asume causas vinculadas a pueblos originarios en distintos puntos del país. "Uno va aprendiendo la cultura y la cosmovisión de estas comunidades. Ojalá mi propio pueblo cuidara la naturaleza como lo hacen ellos", reflexionó.

El juicio entró en etapa de alegatos, ya que el viernes exponderán la querella y fiscalía, en tanto se espera que el lunes por la tarde sea el turno de la defensa. Luego se conocerá la fecha del veredicto.