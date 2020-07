CAPITAL FEDERAL ( ADNSUR) - La defensa de la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner pidió al Tribunal Oral que la juzga por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz que el debate se trasmita en directo por una plataforma judicial o bien por alguna alternativa como YouTube para garantizar el "principio de publicidad".



El planteo fue realizado por el abogado Carlos Beraldi ante el Tribunal Oral Federal 2 que resolvió reanudar el debate de manera semipresencial, aunque todavía no fijó fecha para el reinicio, según el escrito al que accedió Télam.



Beraldi aludió a la necesidad de "garantizar debidamente la publicidad del debate oral" y por ello solicitó que "se arbitren los medios necesarios para que el mismo sea transmitido en vivo a través del Centro de Información Judicial (CIJ) o, en su defecto, alguna plataforma alternativa (vgr., YouTube)".



Al decidir reiniciar las audiencias suspendidas desde marzo por la pandemia de coronavirus, el Tribunal dispuso que las jornadas de juicio se graben, que participen veedores del Colegio Público de Abogados y puedan acreditarse periodistas para seguir de manera virtual el debate. Pero la defensa de la Vicepresidenta entendió que, con estas medidas, "el principio de publicidad no resulta garantizado".



"Dichas medidas permiten neutralizar el oscurantismo y dotar de mayor transparencia al juicio oral, pero en sí mismas no son suficientes para garantizar su publicidad, principio que solo puede ser debidamente salvarguardado si cualquier ciudadano interesado se encuentra en condiciones de ver -ya sea de manera presencial o remota- todo lo que ocurre en el debate", argumentó Beraldi.



El abogado de la Vicepresidenta agregó que "la registración de las sesiones en soportes audiovisuales y su posterior entrega a las partes resultará insuficiente para que toda la ciudadanía pueda conocer lo que ocurre en el juicio".



"Debo reiterar que este proceso excede holgadamente los intereses que represento y, naturalmente, despierta un enorme interés en toda la sociedad, por lo cual es imprescindible garantizar su plena publicidad", afirmó Beraldi.