Alejandro Ruffo, de 52 años, se encuentra detenido hace un mes tras haber asesinado a su hijo Enzo, de 8 años, en la localidad de Lomas de Zamora, y tras haberse intentado quitar la vida. El hombre fue internado en el hospital Gandulfo y actualmente se encuentra con prisión preventiva detenido en la cárcel de Melchor Romero.

La principal hipótesis detrás del crimen —que tuvo lugar el pasado 5 de agosto— es que el hombre asfixió al pequeño días después de que su esposa, madre del niño, le solicitara el divorcio. Y esta versión habría sido ratificada en las últimas horas, luego de que confesara que asesinó a su hijo para “mandarle un mensaje a la mamá”.

Esta declaración, según trascendió, se la confió Ruffo a un médico del hospital Gandulfo, donde estuvo internado dos semanas tras matar a su hijo y autolesionarse.

Según trascendió, durante la internación del hombre, la fiscalía envió a un médico para saber si estaban dadas las condiciones para que declare. En una de esas visitas le retiraron la intubación y fue allí donde expuso, según informó el medio TN, lo que había hecho con el niño: “Lo asfixié para mandarle un mensaje a la mamá”.

Pese a que no es una declaración formal, el profesional comunicó lo expresado por el señalado, por lo que se indicó que esa frase ya fue incorporada a la causa.

“ME SACASTE LA VIDA”

Días después del crimen, la mamá de Enzo le comentó una publicación en redes sociales a su expareja donde expuso su enojo ante el hecho y manifestó que le sacó “la vida”.

A fines de junio, el acusado hizo una publicación con varias fotos junto al niño, y fue allí donde la mujer le comentó en reiteradas oportunidades. El primero de ellos fue “vas a arder en el infierno” y el siguiente fue aún más extenso.

“Asesino. Me sacaste la vida por creer que sos un ser superior… tenías que ser hombre e irte después de tanto maltrato verbal y violencia verbal… te vas a pudrir en la cárcel, te lo juro por Joaco que en esto no tenía nada que ver… enfermo vos y todo tu séquito”, expuso.

“El matrimonio venía con problemas de pareja y la señora se quería separar. No hay nada que indique que el sospechoso era psiquiátrico”, había señalado una fuente del caso para desmentir la idea de que el acusado tenía problemas de salud mental y estuviera en tratamiento.