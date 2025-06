El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Camilo Ernesto Nuin, joven promesa de 18 años de la Reserva de San Telmo, quien perdió la vida mientras era intervenido quirúrgicamente por una lesión en su rodilla.

La trágica noticia fue confirmada oficialmente por el club de la Isla Maciel, que decretó el cierre de sus instalaciones en señal de duelo y expresó su acompañamiento a la familia y seres queridos del futbolista.

Camilo Nuin se encontraba en pleno procedimiento quirúrgico para tratar una lesión de meniscos y ligamentos cruzados en su rodilla cuando, de manera inesperada, se produjo su deceso.

“El cirujano había logrado avanzar hasta la mitad de la cirugía de ligamentos cruzados de la rodilla, pero en un momento, de acuerdo a lo que el propio cirujano le contó a la familia, desde el resto del equipo quirúrgico le dijeron que el chico había entrado en paro, a partir de allí las tareas de reanimación y muy rápidamente el final triste”, explicaron en TN.

QUIÉN FUE CAMILO NUIN

Nacido en San Antonio de Padua, Nuin era un mediocampista zurdo que portaba la camiseta número 10 como estandarte. Su recorrido en el fútbol formativo incluyó pasos por las inferiores de Boca Juniors y posteriormente por Independiente, hasta llegar a San Telmo en 2022. Desde entonces, acumuló 82 partidos entre juveniles y Reserva, consolidándose como una de las grandes promesas del club.

El club San Telmo comunicó oficialmente la dolorosa noticia a través de sus redes sociales: “Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Camilo Ernesto Nuin, jugador de nuestras Divisiones Juveniles y Reserva, quien en el día de hoy se encontraba atravesando una intervención quirúrgica. El club permanecerá cerrado durante la jornada de hoy en señal de duelo. Acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y compañeros, poniéndonos a total disposición para lo que necesiten”.

El fallecimiento de Nuin se conoció poco antes del partido de Reserva que San Telmo debía disputar ante Defensores de Belgrano, generando un profundo impacto entre sus compañeros y en todo el ambiente futbolístico nacional.

LA DESGARRADORA REVELACIÓN DEL PAPÁ DEL FUTBOLISTA

“Era una cirugía programada. Vinimos acá, nos despertamos lo más bien, hablamos de los partidos del Mundial de Clubes y nos vinimos riendo en el auto”, relató Camilo, en relación a los últimos instantes que compartió con su hijo.

“Yo no entendía. Automáticamente sale otro de adentro y me dice que se murió. Entré en un aturdimiento. Vi a la mamá en el piso. Le pregunté al médico qué pasó y por qué, no recuerdo las respuesta”, contó a Telenoche de El Trece. Un hombre murió tras perder el control de su camioneta y volcar en una ruta de Río Negro

Posteriormente, indicó que “pedí entrar a verlo. Lo abracé, le di unos besos y le prometí unas cosas”. El padre del jugador expresó su sospecha de que la tragedia pudo haberse evitado. “Voy a ir hasta las últimas consecuencias”, aseguró, en referencia a la posibilidad de iniciar acciones legales para esclarecer lo ocurrido durante la intervención.

“Le dije que la vida ya no tiene ningún sentido para mí, pero que no iba a dejar a sus seres queridos sin cuidado. Se lo prometí y voy a tratar de cumplirlo. Es un dolor desgarrador lo que se siente por dentro. Siento que estoy parado, pero estoy muerto”, culminó.