La desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales en Chubut sigue siendo un enigma que mantiene en vilo a sus familiares, amigos y a toda la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Después de más de 11 días de intensa búsqueda, las autoridades aún no logran determinar el paradero de la pareja que salió de la ciudad petrolera con destino a Camarones en busca de un fin de semana de descanso; el caso se convirtió en uno de los más resonantes de la provincia.

11 DÍAS SIN RESULTADOS Y UNA HIPÓTESIS QUE EMPIEZA A TOMAR FUERZA

El misterio comenzó cuando Kreder y Morales no llegaron a su destino, y fue su propia camioneta, una Toyota Hilux de color beige, la primera pista que dio pie a la investigación. El viernes pasado, el vehículo fue hallado en un sector remoto y de difícil acceso conocido como el Zanjón de Visser, una zona que se caracteriza por su terreno irregular, presencia de cuevas, grietas y zonas blandas en las que el suelo puede ceder en cualquier momento.

Los investigadores consideran como principal hipótesis que la pareja pudo haber sufrido un accidente en esa área, específicamente la posibilidad de que hayan caído en uno de los peligrosos sumideros o dolinas naturales.

Alan Ferrero, de Arriba Argentinos, explicó que esa zona funciona como un cañadón de paredes de aproximadamente cinco metros de altura, donde el terreno, erosionado por las lluvias recientes y la crecida del pequeño río que atraviesa el cañadón, se vuelve extremadamente inestable.

"Es una zona que, con la humedad y las intensas lluvias, puede convertirse en un escenario donde el suelo se desmorone con facilidad", detalló Ferrero.

"Los sumideros, o dolinas, son hundimientos naturales producidos por la erosión del agua en capas subterráneas, y en este contexto, con las lluvias continuas, la tierra puede literalmente tragarse a quienes transitan por allí".

El hallazgo de la camioneta, que mostraba signos de haber estado expuesta a las inclemencias del clima, complicó aún más la situación. "El vehículo fue encontrado con signos de haber estado en contacto con las lluvias, llegando el agua hasta el estribo de la Hilux", precisó Ferrero. Esto refuerza la hipótesis de que la pareja pudo haber quedado atrapada en algún accidente y, tal vez, haber sido arrastrada por la corriente o quedar sepultada bajo tierra.

Desde el día en que se halló el vehículo, distintos cuerpos de rescate y fuerzas policiales de Chubut, junto con bomberos, policías federales y perros rastreadores, realizan un rastrillaje minucioso en el área. Además, la incorporación de tecnología moderna, como drones con inteligencia artificial capaces de detectar movimientos o figuras humanas en terrenos complejos, aportó nuevas herramientas a la operación de búsqueda.

UNA INCÓGNITA SIN RESPUESTA: ¿POR QUÉ TOMARON LA RUTA 1?

Uno de los aspectos que más desconcierta a los investigadores es el comportamiento de la pareja en las horas previas a su desaparición. La elección de tomar la ruta 1 en lugar de la más segura y directa, la ruta 3, que conecta a Comodoro Rivadavia con Camarones, levanta suspicacias.

La ruta 1 es mucho más peligrosa y menos transitada, especialmente en condiciones climáticas adversas y en áreas de difícil acceso, como las cercanías del Zanjón de Visser. Además, no está completa al 100%.

"Lo que llama la atención es por qué decidieron tomar ese camino, justamente en un momento en que el clima no acompañaba y en una zona que no es habitual para turistas ni para residentes habituales", analizó Ferrero. "Esa será una de las mayores incógnitas: si la elección del camino y las condiciones del terreno de alguna forma están relacionadas con lo que le pudo haber ocurrido a Pedro y Juana".

A lo largo de estos días, familiares y amigos expresaron su angustia y esperanza, solicitando que no se pierda la fe y que las autoridades continúen con los esfuerzos. En medio de la incertidumbre, la comunidad acompaña a la familia en la búsqueda, participando en campañas de búsqueda y brindando apoyo logístico y emocional.