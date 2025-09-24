La investigación del caso de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, las tres jóvenes desaparecidas el pasado viernes en La Matanza y encontradas sin vida en una vivienda de Florencio Varela, tomó un nuevo rumbo con una hipótesis que apunta a un asesinato ocurrido durante una fiesta organizada por una banda vinculada al narcotráfico de la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores.

Según fuentes policiales, los teléfonos de las víctimas, Brenda y Morena, ambas de 20 años, y Lara, de apenas 15, habían registrado señal en esa zona, confirmando el nexo territorial con la banda.

HIPÓTESIS, TRIPLE HOMICIDIO Y EL DOLOR DE UN ABUELO

El fiscal Gastón Dupláa, a cargo de la investigación con sede en La Matanza —donde las jóvenes fueron vistas por última vez—, indaga si el triple homicidio ocurrió en el contexto de la fiesta organizada en la casa allanada, que, según los indicios, estaría vinculada a actividades narcocriminales.

Este dato cobra relevancia por el hallazgo de los cuerpos en la vivienda ubicada en Chañar y Río Jachal, en Florencio Varela, a más de 30 kilómetros del último rastro conocido.

Antonio, abuelo de Morena Verdi, expresó su dolor y ansiedad ante la espera por la confirmación oficial de los cuerpos. En declaraciones televisivas, comentó: “Me enteré por mi yerno, que lo vio en la televisión. Yo me quedo acá, tampoco quiero recibir una muy mala noticia. Eran las 4 de la mañana y estaba arrodillado en la cama. Lo único que pedía era que aparezcan las nenas. No sé en qué andaban. Yo tengo 30 años, no dispongo de decirte a mi hijo a mis nietos en qué andan o de qué trabajan. Morena siempre me decía que trabajaba de camarera”.

En tanto, un vecino de la casa donde fueron encontrados los cuerpos manifestó su conmoción ante la escalofriante escena: "Es una casa grande y tiene patio, no es un aguantadero. Más que nada vengo a dar la cara porque este es un lugar tranquilo." Estamos todos consternados. Es como que ustedes mañana salgan a la vereda y se encuentran con una escena como esta.

DETENCIONES, AVANCES Y UNA ESCALOFRIANTE CONFESIÓN

Hasta el momento, la Policía Bonaerense detuvo a cuatro personas vinculadas al caso: dos hombres y dos mujeres.

Dos fueron sorprendidos mientras intentaban limpiar la casa, y una mujer habría reconocido su implicancia con la frase “Me mandé una cagada...”

Entre los detenidos figura la dueña de la vivienda y un hombre de nacionalidad peruana, alojado en un hotel alojamiento, presuntamente relacionado con actividades narco en la zona del Bajo Flores, donde las jóvenes tenían vínculos por la prostitución.

Las pericias de la Policía Científica continúan, tratando de reconstruir cómo se desarrollaron los hechos. Según los primeros indicios, aunque los cuerpos fueron arrojados y ocultados en esa casa, el asesinato podría haberse producido en un lugar distinto. La investigación busca determinar no solo la verdad detrás del triple homicidio, sino también evaluar la posible relación con conflictos narco.

Con información de Infobae, editada y redactada por un periodista de ADNSUR