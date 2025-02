El pasado martes, en la localidad de Altos de San Lorenzo, La Plata, se produjo un trágico asesinato durante un robo violento. Dos delincuentes, de 14 y 17 años, robaron un auto estacionado frente a un supermercado mayorista en la intersección de las calles 72 y 24.

En el vehículo se encontraba Kim Gómez, una niña de 7 años, quien fue arrastrada y arrollada por el auto en movimiento, muriendo como consecuencia de las heridas sufridas en la calle 82 y 28.

La madre de Kim presenció el incidente y entró en shock al enterarse de la muerte de su hija. La Policía logró detener a los dos sospechosos en un operativo posterior.

La hermana del menor de 17 años implicado, Belén, pidió disculpas a la familia de Kim y mencionó que su hermano está "perdido en la droga". En declaraciones a TN, Belén contó que su hermano le llamó inmediatamente después del robo y le confesó lo sucedido. "Me dijo que no sabía que estaba la nena ahí abajo, que se dio cuenta cuando ya era tarde" , reveló.

Belén expresó que su familia tiene mucho miedo y dolor por la familia de Kim, pero también por su hermano, a quien conocen bien. "Tenemos mucho miedo y mucho dolor por la familia de la nena, por mi hermano también, porque sé cómo es, pero es mi hermano al fin y al cabo", dijo.

Además, Belén explicó que su hermano tiene problemas de consumo de drogas que lo llevaron a robar incluso a su propio padre. "Mi hermano estaba muy perdido en la droga y lo quisimos ayudar de todas las maneras posibles. No optamos por internarlo porque no nos parecía lo mejor, pero le dimos otras oportunidades", reveló.

Belén también mencionó que su hermano no quería hacer las cosas bien y que llegó a robarle a su padre. "Él no quería hacer las cosas bien, pero hasta a mi papá le robó y ya no sabíamos qué hacer. Ahora tenemos mucho miedo porque mi papá tiene una vida y tiene que salir a trabajar. También tengo otra hermana chiquita. No queríamos que pase esto, que se meta en estos problemas. Lo dejamos solo", lamentó.

Por su parte, Belén pidió disculpas a la familia de Kim en nombre de su padre, quien es ferretero. "Quiero dejar en claro que nosotros lo entregamos a la policía. Le queremos pedir disculpas a la familia de la nena, en nombre de mi papá, que es un hombre de trabajo, es ferretero", agregó.

“SE TIENE QUE MORIR EN LA CÁRCEL”

El cuñado del delincuente de 17 años, Franco Chamorro, también se manifestó sobre el incidente. En declaraciones radiales para Radio Mitre, Chamorro expresó su dolor por la familia de Kim y pidió que se haga justicia. "Se tienen que morir dentro de la cárcel", dijo.

Chamorro manifestó que si los implicados hicieron mal, deben pagar las consecuencias. "Si ellos hicieron mal, las cosas la van a tener que pagar", expresó.

Además, Chamorro pidió la pena de muerte para los dos implicados. "Pedimos la pena de muerte para los dos. Él tiene una sobrina de 5 años, ¿pensó en esa criatura con lo que hizo? Y sin necesidad, porque el padre le da todo, nunca le hizo faltar nada y así le pagó", lamentó.

Con respecto al fallecimiento de Kim, Chamorro sostuvo que los responsables no tienen perdón de Dios. "No tienen perdón de Dios. Hay que pensar en la familia que se quedó sin su hija, no me gustaría estar viviendo este trágico momento. Si se tienen que morir adentro de la cárcel, que se mueran", expresó.