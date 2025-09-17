El sacerdote Héctor Alfredo Coñuel, mejor conocido como “Cuchi”, deberá cumplir 20 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de un adolescente con retraso madurativo en la ciudad de Trelew, Chubut. La condena fue ratificada en las últimas horas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras rechazar un recurso presentado por la defensa.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirmaron el fallo tras considerar inadmisible la queja del acusado, que cuestionaba la claridad de la imputación, la calificación legal y la extensión de la pena.

Los abusos ocurrieron entre 2011 y 2014, cuando el cura se desempeñaba en el Santuario Nuestra Señora de la Paz de Trelew.

Según la Fiscalía, el sacerdote aprovechó su rol religioso y el respeto que generaba su investidura para someter al adolescente, que tenía entre 14 y 15 años. La víctima presentaba un retraso mental leve, lo que lo hacía más vulnerable e incapaz de consentir libremente.

De acuerdo con la investigación, los abusos comenzaron con tocamientos y luego incluyeron acceso carnal, cometidos mediante engaños, amenazas y abuso de autoridad.

La Fiscalía destacó la fuerte asimetría de poder entre víctima y victimario como factor clave para que los delitos se llevaran a cabo.

LA CONDENA RATIFICADA

El 25 de noviembre de 2021, la Oficina Judicial de Trelew condenó a Coñuel a 20 años de prisión. La sentencia fue confirmada por la Cámara en lo Penal, con el voto unánime de la jueza María Tolomei y los vocales Marcelo Nieto Di Biase y Mirta del Valle Moreno.

El tribunal lo declaró culpable de cinco delitos contra la integridad sexual, entre ellos abuso sexual simple agravado por ser ministro de culto, y abuso sexual doblemente agravado con acceso carnal, amenazas y violencia. Además, se sumó la figura de promoción de la corrupción de menores de 18 años, también agravada por amenazas y abuso de autoridad.

La defensa intentó revertir la condena en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, pero el planteo fue rechazado. Luego, llevó el caso a la Corte Suprema, que también desestimó el recurso y dejó firme la condena.

Con este fallo, ya no quedan instancias judiciales abiertas: Coñuel deberá cumplir los 20 años de cárcel por los graves abusos cometidos contra el menor en el ámbito eclesiástico de Trelew.

Con información de Jornada, editada y redactada por un periodista de ADNSUR