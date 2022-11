La Corte Suprema benefició a Brenda Vargas al rechazar el último recurso para involucrarla en el homicidio de Néstor Vazquez

Néstor Vázquez fue asesinado el 17 de marzo del año 2014, en instalaciones del club Deportivo Roca, adonde el joven había llegado supuestamente inducido por Vargas, según ha planteado Cañupán a lo largo de los años, sin que el sistema judicial haya encontrado elementos probatorios para sostener la acusación.

Una larga historia de impunidad

La víctima del homicidio era un delegado de la UOCRA y participaba de un conflicto interno del gremio de la construcción (un mes antes del crimen hubo incidentes con armas de fuego), en el que él respondía al entonces conductor Raúl Gortari. De ahí que en un primer momento fueron acusados algunos integrantes de la entidad sindical, aunque no hubo sentencia en contra de nadie y el caso permanece impune.

El primer juicio, en el que Brenda Vargas actuó como testigo, tuvo como imputados a Miguel Baeza, Misael Henríquez y Claudio Vera, quienes fueron sobreseídos porque el fiscal del caso retiró la acusación, en parte gracias al testimonio de Vargas, según sigue sosteniendo Olga Cañupán.

¿Sabías que el patrullero oceánico ARA Contralmirante Cordero y la lancha rápida ARA Indómita pueden ser visitados?

Posteriormente, a partir de que la madre siguió adelante con la acusación, logró que Vargas fuera llevada a juicio, en diciembre del año 2020, acusada por el delito de “homicidio doblemente agravado, por ser cometido con alevosía, y por el concurso premeditado de dos o más personas”. Sin embargo, también en este caso el juicio quedó impune, ya que los jueces del tribunal sobreseyeron a Vargas por falta de prueba.

Rechazo de la Corte y reclamo ante organismos internacionales

El pasado 18 de octubre, una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja presentado por Olga Cañupán y Juan Carlos Vázques, en su carácter de querellantes, con representación de una abogada.“Ya estoy acostumbrada a la justicia argentina, sabía que en esto tampoco me iban a dar lugar a la queja”, lamentó Cañupán, en diálogo con ADNSUR. “Se han agotado las instancias acá en Argentina, pero mi objetivo es llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya habíamos hecho una presentación pero debían esperar a que termine el expediente, como ha pasado ahora con esta decisión de la Corte de Justicia de Argentina”.

¿Comodoro sin El Chenque?: la empresa japonesa que en 1962 quiso desmontar el cerro y no pudo

Con la firma de los ministros Horacio Rosatti , Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, la resolución considera que el recurso incumple con formalidades previstas en el reglamento del tribunal, por lo que desestimó en forma directa la presentación, sin abocarse a analizar el caso.

“La corte dice que no presentamos copias del caso y mi abogada dice que sí los presentó, pero no sé a quién creerle –ironizó-. Al final están todos impunes, pero yo no voy a renunciar a esta lucha y ahora tengo seis meses para hacer la presentación ante la Corte Interamericana”.

Cañupán recordó que a lo largo del proceso no se tuvieron en cuenta elementos probatorios en todo el caso, al referir que Brenda Vargas “comenzó a rondar a mi hijo cuando empezó la interna sindical, en el mes de febrero de 2014, lo llamaba por teléfono y fue la pieza principal para entregar a Néstor. Las pericias sobre los teléfonos dieron que ella estaba dentro de la cancha el día del crimen, pero los jueces no me dejaron mostrar esa prueba en el juicio contra ella”.

Apuñalaron a una chica en Comodoro en medio de una pelea entre mujeres

Vargas cumplió una pena de 4 años de prisión a partir de la unificación de varias causas en su contra, entre las que se cuentan el abuso de arma de fuego en contra de su ex pareja, además de incendios intencionales en lugares de detención.