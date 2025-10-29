La Corte Suprema de la Nación hizo lugar a un recurso de hecho presentado por la Procuración General del Chubut, revocando una sentencia del Superior Tribunal de Justicia provincial que había dispuesto el sobreseimiento de un imputado en la causa por el crimen de José Oviedo, ocurrido en 2019 en Comodoro Rivadavia.

El pronunciamiento de la Corte se originó a partir de la actuación del Ministerio Público Fiscal, que interpuso el recurso extraordinario luego de que el Superior Tribunal de Justicia hiciera lugar a una impugnación de la defensa y declarara extinguida la acción penal por presunto vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.

En su presentación, realizada el 11 de octubre de 2023, la Procuración General de la provincia sostuvo que la resolución provincial se apartaba de los lineamientos fijados por la propia Corte Suprema en el precedente “Price” (Fallos 344:1952), donde se estableció que las legislaturas locales no pueden crear causales de extinción de la acción penal distintas a las previstas en el Código Penal bajo el argumento de regular el plazo razonable del proceso.

La Corte Suprema compartió ese criterio y declaró procedente el recurso extraordinario, haciendo lugar a la queja interpuesta por el procurador general, Dr. Jorge Luis Miquelarena, revocando la sentencia apelada.

De este modo, el máximo tribunal nacional validó la posición sostenida por la Procuración General del Chubut, reafirmando los límites de la potestad provincial en materia procesal penal y la vigencia de las normas federales sobre prescripción y duración de los procesos.

El 25 de marzo de 2019, la confusión y la furia desataron uno de los hechos de justicia por mano propia más brutales en la historia de Comodoro Rivadavia.

José Oviedo, de 50 años, fue asesinado a golpes por un grupo de vecinos en el barrio Fracción 14, luego de que acusasen erróneamente a su hijo de un abuso sexual que, posteriormente, se comprobó que había sido cometido por otra persona. Seis años después, el caso sigue generando controversia, tras la decisión de la Corte de revocar el sobreseimiento de uno de los imputados.

Todo comenzó cuando un niño de 12 años llegó a su casa herido, después de haber sido golpeado y abusado sexualmente por un hombre. Su familia pidió ayuda a los vecinos de Fracción 14, mientras la noticia se esparcía por el barrio a través de redes sociales y grupos de WhatsApp.

La indignación creció rápidamente y, sin confirmación oficial, comenzaron a circular rumores que señalaban como responsable al hijo de José Oviedo, un joven de 21 años que vivía en el lugar. Un grupo de aproximadamente 50 personas se congregó frente a la casa de los Oviedo. Otros se dirigieron a la comisaría 5.ª para exigir respuestas y detenciones inmediatas.

Cuando la turba llegó a la vivienda de José Oviedo, no encontró a su hijo, quien, al enterarse de las acusaciones, había buscado refugio en la casa de una familia amiga. Sin dudarlo, los atacantes prendieron fuego la casa de los Oviedo, mientras otro grupo arrojaba piedras a la vivienda donde se escondía el joven acusado.

José Oviedo, atrapado entre las llamas y la furia de la multitud, salió de su casa para intentar protegerse. Con palos, piedras y golpes de puño lo redujeron en plena calle. Algunos testigos afirman que lo ataron a un automóvil y lo arrastraron de una pierna, continuando con la agresión hasta que dejó de moverse. La brutalidad fue tal que incluso la intervención de dos policías presentes en el lugar no fue suficiente para detener el ataque.

Días después, la investigación reveló un giro inesperado y devastador: el abuso sexual del niño de 12 años no había sido cometido por el hijo de Oviedo, sino por otro joven, un menor de 14 años que incluso había participado en las manifestaciones que pedían justicia.