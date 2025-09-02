Durante la madrugada del pasado domingo, Ariana Agostina Soria, influencer con gran presencia en redes sociales y más conocida como “La Coqueta”, vivió una experiencia de violencia, discriminación y robo que decidió visibilizar para denunciar públicamente lo sucedido en San Carlos de Bariloche.

Lo que debía ser una noche de diversión y encuentro con sus amigas se transformó en una serie de agresiones físicas y verbales por parte de personal de seguridad y otros hombres, que marcaron un episodio que la joven describe como “horrible” y que afecta directamente a la comunidad trans y LGBTIQ+.

LA COQUETA FUE AGREDIDA Y SUFRIÓ UN ROBO EN BARILOCHE

Según relató La Coqueta en diferentes publicaciones en Instagram y en una entrevista exclusiva para Engranaje (Radio Seis), el hecho ocurrió en el boliche Juana Bar.. Ariana estaba acompañada por su novio y varias amigas, todas ellas trans, cuando fueron atacadas sin provocación alguna.

“Dos pibes vinieron a agredirnos a mí, a Sofía y a Mica sin que busquemos problemas”, explicó en uno de los videos donde mostró parte de la agresión. Uno de los motivos iniciales del conflicto fue la acción de una amiga que prendió un cigarrillo dentro del boliche, algo que, según dijo, muchas personas estaban haciendo en ese momento y que el personal de seguridad tomó como excusa para actuar de manera desmedida y violenta.

Un patovica —como se conocen a los guardias de seguridad— “la zamarreó” y le indicó que no estaba permitido fumar. Desde ese momento se desató la violencia, según la versión de Ariana: “Cuando le hicieron eso a mi amiga, yo le pregunté por qué la tratás así, si es mujer. Y me contestó: ‘si es un traba, loco’”.

A partir de allí, la situación escaló con empujones y agresiones físicas hacia las jóvenes, que tuvieron que defenderse. “Los patovicas nos sacan a todas y empiezan a decirnos de todo, ‘travestis’. Es por eso: por ser travesti y ser distinta a los demás”, declaró contundente.

ROBO, AGRESIONES Y DURAS CRÍTICAS A LA POLICÍA

Además de las agresiones físicas y verbales, La Coqueta denunció que le robaron el celular y una suma importante de dinero en efectivo: “Me sacaron el iPhone y 500 mil pesos”. Afortunadamente, contó que su mánager logró recuperar el teléfono, pero el malestar y el daño quedaron marcados.

Cuando intentaron salir del boliche, el problema no terminó. Según Ariana, los patovicas instigaron a otros jóvenes para que les pegaran y les tiraran piedras, gritando insultos homofóbicos y transfóbicos como “put#” y otras expresiones ofensivas. “Obviamente no nos dejamos”, dijo, pero la noche quedó marcada por el miedo y el rechazo.

En diálogo con la prensa y en sus redes, Ariana relató que buscaron ayuda en la Policía, pero la respuesta fue indolente y discriminatoria. “Nada más feo que la policía sea transfóbica y me diga: ‘Yo soy femenina, ¿y vos qué sos?’”, denunció la influencer, manifestando su indignación por este tipo de actitudes que aún persisten pese al avance en derechos y visibilidad.

Además, calificó esta situación, que vivió “por primera vez”, como una clara muestra de transfobia y homofobia. “Es la primera vez que me discriminan por ser trans”, afirmó con tristeza y enojo, recalcando que la violencia y discriminación que sufrieron es “rechazo a lo que somos”.

La Coqueta adelantó que, junto con su grupo, instruirá un abogado para sumarse a la denuncia que ya fue presentada en la Fiscalía, impulsada por una de sus amigas, intentando así que se haga justicia y que estos hechos no queden en la impunidad.

Este caso vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de garantizar espacios libres de violencia y discriminación, además de formar y concienciar a quienes trabajan en seguridad y a las fuerzas policiales en la correcta atención a las personas LGBTIQ+.

A pesar del desagradable episodio, Ariana no pierde su cariño por Bariloche. En la entrevista con Engranaje manifestó estar agradecida por el afecto recibido de mucha gente en la ciudad y dijo que volvería “mil veces más”. “No me arrepiento de haber conocido Bariloche. Es hermoso. Hay mucha gente que me quiere un montón. Voy a ir mil veces más, las veces que yo quiera”, aseguró.