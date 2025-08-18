La Ciudad Judicial “Dr. Marcelo Alejandro Horacio Guinle” en Comodoro Rivadavia abrió sus puertas este lunes 18 de agosto para la atención al público.

Desde el Poder Judicial de la Provincia del Chubut informaron que, durante esta primera semana, los organismos que atenderán al público serán la Oficina de Gestión Unificada (OGU) de Familia y el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF).

En tanto, se prevé para el lunes 25 de agosto el funcionamiento pleno de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETIs) en el nuevo edificio.

El 20 de agosto se realizará la primera audiencia en la nueva Ciudad Judicial de Comodoro

El acceso peatonal para el público se habilitará por el ingreso de calle Figueroa Alcorta N° 90.

Sin embargo, la inauguración oficial será el 20 de agosto, con la realización de la primera audiencia en las nuevas instalaciones.

MÁS DE 20 AÑOS DE ESPERA

Después de dos décadas de promesas, licitaciones fallidas, paralizaciones y cambios de gobierno, el jueves 26 de junio se inauguró oficialmente la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, una obra largamente esperada por el Poder Judicial y la comunidad en general.

El moderno edificio, ubicado sobre la calle Figueroa Alcorta, entre Juan B. Justo y Juan de Garay, marca un hito en el proceso de modernización de la Justicia en la región.

“Este edificio apunta a una desburocratización y modernización de la justicia, pero no tiene sentido si no avanzamos en reformas reales para recuperar la confianza de la gente en los tres poderes del Estado”, afirmó el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, ante ministros, jueces, legisladores y funcionarios nacionales durante el acto.

El gobernador destacó que el edificio judicial es también un gesto de “austeridad fiscal” al evitar el gasto en alquileres, y se refirió a la importancia simbólica del momento: “Después de 23, 25 años de postergaciones, estamos terminando esta obra. Es un momento bisagra”.

Mientras, por su parte, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Luis Lorenzetti, destacó que “una ciudad judicial no es una ciudad aislada. Tiene que ser una ciudad para la gente, pensada para resolver los problemas concretos de la sociedad”.

En ese sentido, advirtió sobre un fenómeno global que también se manifiesta en Argentina: la creciente desconexión entre las instituciones y la ciudadanía. “Ya no es una grieta entre sectores. Es una grieta entre las instituciones y la sociedad. Y esto no lo podemos ignorar”, afirmó.

“Tenemos que hacer un enorme esfuerzo por resolver los problemas reales. Las leyes ya existen: hablan de igualdad, de derechos sociales, de ambiente, de género. Pero hay que hacerlas realidad”, concluyó.