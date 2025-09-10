Una joven de 24 años denunció días atrás a su pareja, un hombre de 32, por violencia de género y maltrato infantil. Según relató, llevaba cuatro años de convivencia marcada por agresiones físicas y verbales, que no solo estaban dirigidas hacia ella, sino también hacia su hijo de apenas cuatro años. La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda en la localidad de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz.

La denunciante indicó que sus hijos eran víctimas de este hombre, que los golpeaba y castigaba de forma cruel. Mencionó que su hijo más pequeño, de 4 años, recibía golpes con los puños y con un cinturón, además de recibir castigos extremos como permanecer de rodillas durante horas frente a una pared.

La madre acompañó la denuncia con fotografías y certificados médicos que constatan lesiones compatibles con lo relatado, según publicó La Opinión Austral. También señaló que el acusado la hostigaba con permanentes amenazas, llegando a advertir que si ella denunciaba lo ocurrido “mataría a los niños arrojándolos a un pozo ciego”.

El episodio que terminó de impulsar a la mujer a radicar la denuncia en su contra tuvo lugar cuando su pareja retiró a su hijo de la escuela y, al regresar al domicilio, reaccionó de manera violenta: lo tomó en brazos y lo lanzó contra una ventana en dirección al patio. La madre intentó intervenir y discutió con él, pero fue recién al buscar a su hijo más pequeño en un jardín de infantes cuando se animó a contar lo sucedido a las docentes. Estas, de inmediato, activaron el protocolo de protección y notificaron a las autoridades competentes.

La Justicia de Santa Cruz ordenó la exclusión del hogar del acusado, la prohibición de acercamiento hacia la joven y sus hijos, y la implementación de una consigna policial permanente en la vivienda, a fin de resguardar la seguridad de la familia.

Como medida complementaria, el denunciado debió fijar domicilio legal en el marco de la causa mientras se avanzaba con las actuaciones judiciales.

La joven también reveló que no era la primera vez que buscaba ayuda: hace tres años había realizado una denuncia previa contra el mismo hombre, aunque en aquella oportunidad no prosperó en el ámbito penal. La reiteración de los episodios violentos, sumada a las amenazas contra la vida de los niños, conformó ahora un cuadro de alto riesgo que finalmente quedó asentado en la Justicia.

El caso despertó profunda preocupación en la comunidad educativa y en los organismos locales de protección de niñez y mujer. Desde esas áreas se comenzó a brindar asistencia integral tanto a la madre como a los menores.