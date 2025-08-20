Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, sigue causando escalofríos tras nuevas diligencias en su casa, donde se cree que asesinó a varias personas, tras el hallazgo de nuevos restos óseos en el lugar por parte de peritos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los elementos habían sido recolectados tras una serie de allanamientos. Sin embargo, en su momento no pudieron ser examinados hasta que, el lunes pasado, arribó el Equipo Argentino de Antropología Forense para colaborar en la investigación. Los arqueólogos forenses identificaron las pruebas como restos óseos calcinados.

A partir de estos nuevos restos, el fiscal Guillermo Beller anticipó que se iniciará la búsqueda de rastros de ADN en las piezas recuperadas y así poder cotejarlas con las muestras entregadas por los familiares de las personas desaparecidas, que se cree podrían haber sido víctimas del acusado.

Hasta el momento, según publica Infobae, las autoridades identificaron a dos de las personas que habrían sido asesinadas por Jurado: Jorge Omar Anachuri (68) y Sergio Alejandro Sosa (25). No obstante, aún restaría despejar las sospechas de que hubiera estado involucrado en las desapariciones de Miguel Ángel Quispe (60), Juan Carlos González (60) y Juan José Ponce (51).

No se descartan nuevos hallazgos

Este pasado martes, el equipo de antropólogos comenzó con las excavaciones planificadas en el patio de la vivienda del acusado. Se trataría de seis sectores delimitados por los estudios de georradar realizados por el personal de la Gendarmería Nacional.

Las tareas comenzaron cerca de las 8 de la mañana y contaron con el apoyo del gabinete de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación. Se estima que los procedimientos se extenderán hasta este miércoles en el exterior de la vivienda.

“Serán en el patio puntualmente, porque dentro de la vivienda ya, más o menos, hemos culminado con el trabajo que había que hacer. Así que es en los sectores del patio donde hay seis marcaciones por parte de Gendarmería con el georadar”, aclaró el fiscal al señalar que esperan tener un resultado positivo.

Durante los allanamientos, además de los restos humanos, se encontró una importante cantidad de herramientas de corte, como sierras y serruchos. Incluso indicaron que varias de ellas fueron encontradas ocultas entre los muros de la propiedad.

Inicialmente, Matías Jurado fue acusado por el homicidio de Jorge Anachuri, pero luego de encontrarse ADN de Sergio Sosa entre los restos recuperados se le sumarán nuevos cargos por presuntamente haber sido el autor del crimen.

“La ampliación es puntualmente respecto del ADN positivo en el cotejo que se ha hecho con el señor Sosa, que se amplía por un segundo hecho de homicidio agravado. Esa es la carátula”, explicó Beller, tras indicar que ya habían solicitado una cita para celebrar la audiencia imputativa.

Ahora resta que la oficina de gestión del Poder Judicial fije fecha para el encuentro, en donde Jurado podrá declarar nuevamente o abstenerse.