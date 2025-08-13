La carta que habría dejado el hombre que mató a machetazos a sus hijos e hirió a su mujer embarazada

Una tragedia conmocionó a la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, este domingo en el barrio San Lorenzo. En una vivienda ubicada en la intersección de las calles Cedro y 57, un hombre identificado como José Ricardo Ferreyra, de 48 años, protagonizó un ataque brutal contra su propia familia que terminó con tres personas muertas y dos gravemente heridas.

DESCUBRIMIENTO DEL CRIMEN Y ESCENAS ESTREMECEDORAS

El macabro episodio fue descubierto recién la mañana del pasado lunes, cuando familiares alarmados por la falta de comunicación con los habitantes de la casa alertaron a la policía. Tras recibir la llamada al 911, los efectivos se presentaron en la residencia y accedieron ingresando por el fondo, ayudados por un vecino que colocó un pallet contra el muro para facilitar la entrada.

El hallazgo fue dantesco. En una de las habitaciones, el cuerpo de Ferreyra colgaba de un tirante del techo. A pocos metros, yacían los cadáveres de sus dos hijos: Evelyn, de 13 años, y Mariano, de 21 años, quien tenía discapacidad motriz. Ambos presentaban heridas profundas y cortantes en la zona del cuello.

En otra habitación, la policía encontró gravemente herida a la esposa del agresor, Paola Vieira, quien estaba con golpes y cortes; asimismo, estaba el hermano de la mujer, postrado y con heridas cortantes, en estado crítico, motivo por el cual fue trasladado de urgencia al hospital local. Según fuentes médicas, el hermano apenas podía mover los ojos y balbuceaba.

La esposa de Ferreyra también fue hospitalizada con pronóstico reservado. A pesar de que cursa un embarazo de pocas semanas, los médicos confirmaron que tanto ella como el bebé están fuera de peligro.

LA PRESUNTA CARTA QUE SALIÓ A LA LUZ

Un vecino, Pedro Telmo Cuella, amigo de la familia desde hace más de 20 años, relató que a su llegada para facilitar el ingreso a la policía, encontró en el piso una carta supuestamente escrita por Ferreyra.

En ella, el agresor habría expresado: "Amo a todos, pero perdónenme". Cuella destacó que siempre tuvo buen trato con la familia y describió a Ferreyra como una persona buena, aunque afirmó que lo que sucedía dentro de la casa era desconocido para ellos.

El hombre lamentó profundamente la tragedia y subrayó que, para él como padre de siete hijos, el daño a la propia familia es algo inimaginable.

Según las primeras pericias, Ferreyra habría atacado a los integrantes de su familia con un machete, hasta dejar sin vida a sus dos hijos y herir gravemente a su esposa y cuñado. Luego, se quitó la vida colgándose con una soga del tirante del techo.

Fuentes judiciales señalaron que la investigación está en curso, centrando esfuerzos en reconstruir las últimas horas previas a la masacre. Será fundamental el testimonio de la esposa y del hermano heridos, una vez que su estado de salud lo permita.

Además, allegados a la familia indicaron que Ferreyra era muy celoso con su pareja, y que esta última evaluaba la posibilidad de separarse. No obstante, no existían denuncias previas ni antecedentes conocidos de violencia intrafamiliar, lo que sorprende aún más.