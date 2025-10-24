La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó este viernes el traslado de Lázaro Antonio Báez desde la cárcel de Río Gallegos hacia el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, pero ratificó el rechazo al pedido de prisión domiciliaria formulado por su defensa.

Según pudo conocer ADNSUR, la decisión, dictada en el expediente “Báez, Lázaro Antonio s/ hábeas corpus”, responde a una presentación realizada el 15 de octubre, en la que la abogada del empresario había denunciado un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Báez, condenado por lavado de dinero, padece un cuadro clínico complejo —hipertensión, arritmia, EPOC, diabetes y asma— que, según la defensa, no podía ser tratado adecuadamente en la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en Río Gallegos. Por eso, requería su arresto domiciliario, previo internación en un centro de salud, ante ek “riesgo cierto e inminente para su vida y salud”.

El tribunal validó el traslado por razones médicas

Aunque el juez de primera instancia había rechazado formalmente el hábeas corpus, la Cámara aclaró que la medida implicó una admisión parcial del reclamo al ordenar el traslado urgente a Ezeiza, donde Báez ya se encuentra internado en el Hospital Penitenciario Central I (HPC I).

El tribunal destacó que el complejo de Ezeiza cuenta con infraestructura médica de mayor complejidad que la disponible en Santa Cruz , incluyendo acceso a centros de salud externos en caso de requerirse estudios o tratamientos de alta complejidad.

Los jueces recordaron que el Estado tiene la obligación de garantizar la salud de las personas privadas de libertad, citando la doctrina que establece que los magistrados no pueden permanecer indiferentes ante situaciones que comprometan la integridad física o psíquica de los detenidos.

Rechazo a la prisión domiciliaria: una cuestión de competencia

La defensa también había solicitado que Báez volviera al arresto domiciliario, beneficio que había gozado anteriormente. Sin embargo, la Cámara Federal ratificó que el hábeas corpus no es la vía adecuada para tramitar ese tipo de pedido, ya que la competencia recae en el juez de ejecución penal.

Según el fallo, una decisión de esa magnitud requiere una evaluación integral y no puede resolverse mediante la “intervención fugaz” del juez de hábeas corpus. Por eso, el tribunal confirmó el rechazo parcial del planteo en ese punto.

Un fallo con efecto inmediato

La defensa había cuestionado que el traslado de Báez se haya concretado el 18 de octubre -por vía aérea tras un paso previo por Trelew- antes de que quedara firme la resolución judicial. La Cámara, sin embargo, consideró que en casos de hábeas corpus correctivo, las medidas dispuestas para preservar la salud o integridad del detenido deben tener aplicación inmediata, sin efecto suspensivo.

De esa forma, el tribunal sostuvo que el juez actuó conforme a la Ley 23.098 de Hábeas Corpus, que prioriza la protección urgente de los derechos fundamentales de los detenidos.

La situación judicial de Báez

Lázaro Báez, empresario santacruceño y excontratista de obra pública durante el kirchnerismo, permanece detenido desde abril de 2016. En 2021 fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”, fallo que quedó firme en mayo último.

Durante parte de su detención, Báez cumplió arresto domiciliario en una propiedad en el barrio Ayres del Pilar, pero en junio de este año fue trasladado a ka unidad carcelaria de Río Gallegos, por decisión del Servicio Penitenciario y del juzgado interviniente, luego de que la sentencia quedara firme.

Con este fallo, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ratificó la validez del traslado a Ezeiza para asegurar la atención médica del empresario, pero cerró la puerta al regreso al régimen domiciliario, al menos por ahora.