El expresidente Alberto Fernández atraviesa un complejo escenario judicial. En una resolución reciente, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del exmandatario y accedió al pedido de su defensa de remover al juez Julián Ercolini del expediente.

Los jueces Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma consideraron que era necesario el cambio para “alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes”. Aunque la salida de Ercolini podría interpretarse como una victoria parcial para la estrategia del expresidente, la Cámara dejó en claro que todas las decisiones previas del magistrado continúan vigentes y no serán anuladas.

“El imputado expuso ante este Tribunal determinados pormenores vinculados con la relación de amistad y posterior enemistad con el juez Ercolini, brindando mayores precisiones al respecto; extremos que ahora otorgan sustento suficiente al planteo defensista en resguardo de la garantía de imparcialidad”, sostiene el fallo.

La investigación, que comenzó en 2023 tras la difusión de imágenes que mostraban lesiones en el cuerpo de Yáñez, se encuentra en su etapa final.

El fiscal Ramiro González ya la dio por cerrada, lo que abre la puerta a que el nuevo juez sorteado eleve el caso a juicio oral. Sin embargo, se prevé que la defensa de Fernández continúe presentando recursos para demorar esa instancia.

UN VÍNCULO CONFLICTIVO Y UNA ACUSACIÓN GRAVE

La relación entre Fernández y Ercolini fue uno de los argumentos centrales para justificar el apartamiento del juez. El expresidente declaró ante la justicia que tuvo con el magistrado “circunstancias de mucha amistad y circunstancias de profunda enemistad (…), que es lo que tenemos hoy en día. Y por más que él lo niegue, esto es público y notorio. Lo sabe todo el mundo”.

También expresó desconfianza hacia el accionar del fiscal del caso: “No creo en la imparcialidad del juez y creo que el fiscal, a su vez, ha usado esta causa para tapar problemas propios que tiene en su familia, o para limpiar su imagen por problemas que ha tenido en su familia”.

Pero más allá del debate sobre la imparcialidad, lo central del expediente es la acusación: Fernández está imputado por haber ejercido violencia psicológica de forma sostenida contra Fabiola Yáñez entre 2016 y 2024. La denuncia incluye episodios de acoso, insultos y conductas que, según la fiscalía, afectaron la salud mental y emocional de la ex primera dama.

También se investiga un posible intento de impedir que Yáñez acudiera a la justicia, lo que sumaría un cargo por coacción. El fiscal González afirmó que el imputado “se habría aprovechado de una situación de vulnerabilidad preexistente”, con episodios que ocurrieron tanto en la intimidad como dentro de la residencia presidencial de Olivos.

Entre las pruebas, figuran imágenes enviadas por Yáñez vía WhatsApp a una colaboradora presidencial, donde se observan lesiones visibles. Estas fotografías fueron el punto de partida de una pesquisa que incluyó más de un año de trabajo judicial, con declaraciones de médicos, personal de seguridad, familiares y amigos de la denunciante, además del análisis de registros médicos y de ingreso y egreso a la Quinta de Olivos. “No existen dudas acerca de los golpes recibidos”, concluyó el fiscal en su dictamen.

El reemplazo de Ercolini abre una nueva etapa en el proceso judicial, aunque sin alterar lo ya investigado. Resta definir quién será el nuevo juez que tomará las riendas del expediente y si el caso efectivamente llega a juicio oral.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR