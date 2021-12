La búsqueda de los desaparecidos, los accidentes de Prefectura y la Fuerza Aérea: testimonios únicos de las historias de Comodoro

“Expedientes Comodoro” surgió hace más de un año como una sección de ADNSUR cuyo objetivo era traer al presente hechos que marcaron un hito y dejaron una huella en los comodorenses. Buscamos a los protagonistas o sus allegados más directos para que sean ellos mismos a través de su relato los que hablara de lo ocurrido. Así localizamos, por ejemplo, a María Eugenia Manchado, comodorense – actualmente vive en Neuquén- que por primera vez en 25 años se animó a relatar sobre lo sucedido el 8 de noviembre de 1995 cuando perdió a toda su familia en un vuelo de la Fuerza Aérea Argentina que partió de Comodoro con rumbo a Córdoba y dejó 52 víctimas fatales. “Ahora sí puedo hablar”, confió a ADNSUR.

Accidente fatal: la víctima era personal de salud y viajaba para pasar Navidad con su familia

También por primera vez la Prefectura Naval Argentina se puso a disposición para compartir la historia del helicóptero que el 20 de marzo de 2000 cayó al mar en plena tarea de rescate y dejó dos muertos y cuatro sobrevivientes. Fue catalogado como el mayor accidente aéreo de la historia; una operación de aeroevacuacion que debía ser de rutina terminó en tragedia.

Aún consternado, Silvio Ledesma mecánico de SAR (Salvamento y Rescate) con más de 50 salvatajes realizados en su carrera, relató en detalle lo ocurrido en ese vuelo donde perdieron a dos de sus camaradas. De la misma manera, Mariela Barría esposa del Dr. Sergio Barle –único civil en aquel vuelo- nunca olvidará ese día, no solo por la tragedia de la que fue testigo sino porque además era el cumpleaños número uno de Alfonsina, la hija más pequeña del matrimonio.

Comodoro: un hombre sufrió un ataque cuando manejaba, chocó contra un paredón y murió

“La verdad es que fue terrible... En ese momento yo miré al resto de mi familia y les dije: ´se cayó el helicóptero`”, recuerda.

Incendios y explosiones

¿Quién no recuerda o escucho hablar de la tragedia de “Casa Tía”? el supermercado que estaba ubicado sobre calle Pellegrini entre Rivadavia y San Martín (Hoy Carrefour) y quedó reducido a cenizas. Fue el 23 de noviembre de 1999, cuando unas 250 personas se encontraban comprando en el local y hubo 2 que fueron víctimas fatales. Por primera vez, Tania Pires, una de las sobrevivientes del incendio, le contó a Expedientes Comodoro cómo es vivir con el recuerdo de ese día.

Cuádruple choque en Ruta 3: murió una mujer de Comodoro y hay cinco heridos

“La sensación que yo sentí era que se me había venido el techo arriba y que estábamos todos apretados abajo del techo y que de ahí no salíamos. Lo que más me traumó fue sentir los cuerpos encima mío”.

Las búsquedas eternas

¿Puede alguien simplemente desaparecer? En los últimos 22 años más de 25 personas desaparecieron en Comodoro Rivadavia. Casos irresueltos y misterio alrededor de mujeres, hombres y un niño que desde hace 24 años es buscado por su familia. Hernán Soto, Victorio Joursin, Sonia Toro, Norma Carrizo, Nicolas Capovilla, entre tantos otros fueron recordados en esta sección con testimonios aportados por primera vez. Es el caso de Karen Haag, hija de Sonia Toro –ahora mayor de edad- quien se animó a compartir sus recuerdos e hipótesis sobre la desaparición de su mama después de 16 años de búsqueda.

Buscan a un joven de 25 años que desapareció en un lago de Chubut

“La verdad, creo que ella está muerta. No tiene cómo no estarlo. Creo que si ella estuviese viva de alguna forma en todo este tiempo se hubiera comunicado con nosotras, pero o no tenemos un cuerpo ni un lugar donde llevarle una flor”, lamentó.

Podés ver todos los videos de Expedientes Comodoro acá.