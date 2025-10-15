La búsqueda de Emiliano Evans, el joven comodorense desaparecido, se amplía a Mendoza
Emiliano Evans, de 29 años, fue visto por última vez el 2 de octubre en la ciudad de Bariloche, adonde había llegado para participar de un encuentro académico. La búsqueda se amplió hasta la zona de cuyo.
Emiliano Evans, un joven de 29 años oriundo de Comodoro Rivadavia, que vive desde hace seis años en El Bolsón y estudia Licenciatura en Diseño Artístico y Audiovisual en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), se encuentra desaparecido desde el pasado 2 de octubre. Pese a la difusión de la búsqueda, hasta el momento no hay novedades sobre su paradero.
El joven estudiante fue visto por última vez el 2 de octubre en el Gimnasio Municipal N°3 de San Carlos de Bariloche, adonde había viajado para participar de una actividad académica.
Según informaron fuentes policiales, decidió retirarse del lugar luego de que se le negara el ingreso con su gata, que siempre lo acompañaba. Dijo que buscaría hospedarse en otro sitio, pero desde ese momento no volvió a comunicarse con su familia ni con sus amigos.
La denuncia por desaparición fue radicada por su hermano en la Subcomisaría 80 del barrio San Francisco de Bariloche.
Antes de la denuncia formal, la Policía de Río Negro había detectado que Emiliano fue visto en la localidad de Catriel, a más de 600 kilómetros de Bariloche. Esa pista llevó a ampliar la búsqueda hacia el norte provincial y notificar a fuerzas de seguridad de provincias vecinas, como Mendoza, adonde podría haberse trasladado.
La oficial Gabriela Campilley, de la comisaría de El Bolsón, explicó que “el joven viajó con su gata, pero al no poder entrar con ella al alojamiento dijo que se quedaría con un conocido. Desde entonces no hay señales de su paradero ni indicios de que haya regresado a El Bolsón”.
Emiliano Evans mide 1,78 metros, tiene contextura delgada, tez blanca, ojos marrones, cabello castaño oscuro corto y ondulado. Vestía jean azul con cortes, buzo negro con cierre diagonal, zapatillas beige Vans, campera negra y remera tipo chomba azul eléctrico. Llevaba una mochila donde transportaba a su gata gris.
El caso está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal de Río Negro. Cualquier persona que tenga información puede comunicarse al 911 o con la dependencia policial más cercana.