El asesinato de Mario Giannobili, hallado muerto en Playa Magagna, tiene un acusado detenido y un sospechoso prófugo. Mientras avanzan las pericias a teléfonos y otras medidas de prueba, el fiscal del caso, Leonardo Cheuqueman, brindó detalles de los resultados de la autopsia.

Según informó, los estudios determinaron la causa de muerte. “Tenía varios golpes en el cuerpo y en la cabeza, pero la causa de muerte fue asfixia”, precisó Cheuqueman, en diálogo con Canal 12. Giannobili estaba atado de pies y manos y presentaba múltiples lesiones.

El funcionario judicial también precisó que, tras el hallazgo del cuerpo, ocurrido el martes 21, se debió recurrir al sistema AFIS, a través de sus huellas dactilares, ya que no poseía documentación. El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó este lunes que Giannobili tenía $39.000 en sus bolsillos, lo que descartaría la hipótesis del robo como móvil del homicidio.

Si bien las primeras versiones indicaban que el crimen podría estar vinculado a un conflicto narco, el fiscal aseguró que por el momento no hay elementos para sostener esa hipótesis.

“No hay nada que objetivamente relacione el hecho con un ajuste de cuentas o drogas. Faltan peritajes de teléfonos y otros estudios”, aclaró Cheuqueman.

Sobre la investigación, detalló que fue clave el aporte realizado por habitantes de la zona donde se halló el cuerpo, a unos 15 kilómetros de Rawson, y hermanos de la víctima. “Los vecinos han aportado voluntariamente material de cámaras y eso permitió establecer un presunto lugar del hecho y una camioneta utilizada”, agregó el fiscal.

Imputaron a uno de los detenidos y desvincularon al otro

En las últimas horas, la jueza de garantías Eve Ponce resolvió que uno de los sospechosos detenidos el fin de semana, identificado como César Fresco, que trabaja como capitán de barco, deberá asistir periódicamente a la comisaría de Playa Unión, no salir de la provincia y notificar a la Prefectura Naval Argentina acerca de sus salidas a navegar.

El segundo imputado, identificado como F.C., empleado de un supermercado, quedó en libertad, ya que la magistrada consideró que no había elementos para relacionarlo con el homicidio.

La investigación tiene un tercer sospechoso, identificado como Fabián Sampietro, contra quien pesa un pedido de captura. “Tenemos varios elementos para decir que estuvo presuntamente en el lugar del hecho. Hay pedido de detención y personal policial lo está buscando”, detalló Cheuqueman.