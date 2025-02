La autopsia al cuerpo de Kim Gómez, la nena de siete años asesinada durante un asalto en la ciudad bonaerense de La Plata, indicó que la menor falleció como consecuencia de las lesiones que sufrió al ser arrastada durante 15 cuadras por los ladrones que robaron el auto de su mamá. La mujer llegó a bajar pero la nena quedó adentro del vehículo porque estaba sostenida por el cinturón de seguridad.

Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que los peritos concluyeron que la niña tuvo un shock hipovolémico por los graves golpes.

Horror: robaron un auto con una nena de 7 años adentro, la arrastraron unas 15 cuadras y murió

Por el crimen fueron detenidos dos adolescentes de 14 y 17 años. Uno de ellos habría reconocido que intentaron arrojar a la menor del auto y señalado que quisieron tirarla por la ventana. Ahora la fiscal Carmen Ibarra deberá decidir la suerte de ambos implicados, al tiempo que el informe forense se incorporó al expediente.

A su vez, este miércoles por la tarde se realiza una marcha en Plaza Moreno, donde se encuentra presente el padre de Kim.

EL DOLOR DEL PAPÁ DE LA NENA: “NOS ROMPIERON A TODOS”

Marcos, papá de la nena asesinada, habló ante los medios este miércoles por la tarde y apuntó contra los ladrones que mataron a su hija durante el robo del auto. “¿Qué mierda pasa? Vamos a suponer que la gente se dedica a robar, robate el auto. Tenés una nena ahí que la vieron, con el cinturón. No les importó... Frenen, bájenla, roben tranquilos, ya está. ¿Qué mierda está pasando con nosotros? Hoy nos rompieron a todos”, lamentó.

Uno de los detenidos por el crimen de la nena de 7 años fue entregado por su familia: “Si se tienen que morir en la cárcel, que se mueran”

También se dirigió a la familia de los detenidos. “Yo les pregunto a las familias de estas dos personas, ¿qué criaron?... Era una nena de 7 años, loco. ¿Cómo se puede defender, qué puede hacer? La nena gritaba, todos los que vieron la escucharon”, afirmó.

Fue justamente la familia de uno de los acusados quien decidió entregar al joven a la Policía. "No tienen perdón de Dios. Hay que pensar en la familia que se quedó sin su hija, no me gustaría estar viviendo este trágico momento. Si se tienen que morir adentro de la cárcel, que se mueran”, sostuvo el cuñado del sospechoso de 17 años.