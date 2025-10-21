El sábado por la noche, una mujer identificada como Cindy Micaela González, de 30 años, murió tras sufrir un paro cardíaco en una vivienda de la toma 7 de Mayo, en el oeste de Neuquén capital. El hecho ocurrió cerca de las 19:40, en la esquina de Rodhe y Lago Puelo, y movilizó a personal policial, del SIEN y de la Fiscalía de turno.

De acuerdo con el reporte policial, Cindy se habría descompensado luego de consumir alcohol y drogas junto a un hombre de 53 años, quien estaba con ella al momento del episodio. Al llegar el Servicio de Emergencias (SIEN), la joven ya había sufrido un paro cardiorrespiratorio y, pese a los esfuerzos médicos y maniobras de reanimación, falleció camino al hospital Heller.

Qué determinó la autopsia

La autopsia realizada en la morgue judicial confirmó que la causa de la muerte fue un shock cardíaco irreversible, producto de una “muerte no traumática de origen cardiorrespiratorio”, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Los resultados preliminares descartaron signos de violencia física y orientaron la investigación hacia una posible intoxicación, por lo que la Fiscalía espera los análisis toxicológicos para determinar si hubo consumo de estupefacientes, tal como declaró su pareja.

Con base en estos resultados, la fiscal Lucrecia Solá dispuso la libertad simple del hombre demorado, quien había sido retenido de manera preventiva mientras se realizaban las pericias iniciales.

Por qué intervino la Fiscalía

La intervención judicial se activó debido a inconsistencias detectadas en el certificado médico de defunción. Una de las médicas del SIEN alertó a la Fiscalía de que el documento presentaba observaciones sobre las circunstancias del fallecimiento, lo que motivó que se demorara al acompañante y se trasladara el cuerpo a la morgue judicial para confirmar las causas.

En la vivienda trabajó personal de la Comisaría 18 y del Gabinete de Criminalística, quienes realizaron una inspección ocular y levantamiento de indicios para descartar un hecho violento o negligencia.

Una zona marcada por la vulnerabilidad

La toma 7 de Mayo, ubicada en el extremo oeste de la capital neuquina, es uno de los asentamientos más grandes y densamente poblados de la ciudad. Con viviendas precarias y dificultades de acceso a servicios básicos, el sector ha sido escenario en los últimos años de episodios vinculados a conflictos familiares, intoxicaciones y hechos violentos.

Vecinos del lugar relataron que el movimiento de ambulancias y patrulleros fue intenso durante la noche del sábado, mientras se preservaba el área hasta la llegada del personal forense.