La mujer relató hace pocas horas la vida de infierno que lleva por estos últimos meses, es víctima de amenazas, fue insultada con graffitis en la pared del edificio de La Plata, donde vive y hasta prendieron fuego el ingreso a su edificio.

El primer ataque fue el 31 de marzo de este año; el último, la madrugada de este martes 6 de julio.

La víctima ya había denunciado a su agresor: tiene botón antipánico y una orden de restricción, según fuentes policiales. Pero nada de esto frenó los ataques. No sólo eso, ahora hasta le piden que se mude. No tiene paz.

“Si hubiese sido hombre esto no me pasaba, porque a un hombre no es fácil ir y pintarle el frente de donde vive con insultos, poniéndole atorrante y otras cosas”, se sinceró la joven víctima de violencia de género y de la que se mantiene en reserva la identidad, según el diario El Día.

El vandalismo dirigido a esta mujer de 30 años ocurrió en el edificio de calle 63, entre 1 y 2 de la capital bonaerense.

Las cámaras de seguridad captaron lo ocurrido, incluso, la Policía tiene identificado al agresor y la causa por "incendio" es investigada por el fiscal Alvaro Garganta de la UFI N°11 del Departamento Judicial de La Plata.

“La situación es la siguiente: el 31 de marzo empiezo a ser atacada por una persona, que pintó en la puerta del edificio donde vivo; días después hubo otra más; y esta vez amenazas de muerte escritas”, relató la víctima.

Según la publicación platense, la víctima reveló que el consorcio del edificio donde vive y la inmobiliaria con la que alquiló el departamento le “pidieron” que se “mude”.

Sobre el incendio

El último acto de agresión puso en alerta también a los vecinos, el fuego cubrió parte de la fachada y la vereda del edificio y, según el diario El Día, hubo quienes escucharon una “pequeña explosión”.

En las imágenes se ve que en el último ataque son dos las personas que lo inician. Fueron los bomberos los que apagaron las llamas e incluso actuaron operarios de la empresa de energía EDELAP, ya que el foco ígneo se encontraba en zona de medidores eléctricos

También se observó que en el frente había pintadas insultantes, donde identificaban con nombre y apellido a la víctima. Ante esto, los policías se comunicaron con ella y la víctima les dijo que el 17 de junio pasado hizo una denuncia por “amenazas”, según informaron fuentes policiales.

También contó e identificó al hombre que la acosaba y la amenazaba, narró que “es un ex amigo con quien ella no quiso tener una relación sentimental” y detalló que posee un “botón antipánico y una medida de prohibición de acercamiento”, explicaron las fuentes.

Es más, el 23 de junio, desde la UFI N°13, a cargo de la fiscal Mariana Ruffino, se solicitó orden de registro y detención del acusado, añadieron. Pero nada ni nadie lo detuvo.

Con información de diario El Día