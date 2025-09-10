Momentos de extrema tensión se vivieron en la localidad de La Paz, a 90 kilómetros de la capital de Mendoza, donde una alumna de 14 años ingresó a la escuela 4.042 Marcelino H. Blanco con un arma de fuego, efectuó al menos tres disparos y se atrincheró en el patio del establecimiento.

Según relató una testigo, en diálogo con medios locales, la adolescente efectuó disparos en dos ocasiones. El estruendo y el pánico quedaron registraron en dos videos que grabaron chicos del colegio desde adentro.

La situación generó pánico entre estudiantes, docentes y familias de la comunidad educativa. Los alumnos fueron evacuados y no se registraron heridos. Tras una negociación de más de cinco horas, la adolescente finalmente entregó el arma y fue trasladada al hospital.

En plena venta, un histórico supermercado compró 16 sucursales de una conocida cadena argentina

El fiscal del caso dialogó con la prensa y señaló que la niña fue derivada a un centro de salud de la zona para recibir atención médica.

En este sentido, el funcionaria judicial afirmó que la sospechosa se encuentra en buen estado de salud y resaltó que la Policía “trabajó muy bien”.

“Fue un operativo exitoso”, declaró el fiscal sobre el procedimiento realizado en el colegio de La Paz.

"No existen antecedentes de que la joven haya sufrido bullying”

El ministro de Seguridad de Mendoza, Tadeo García Salazar, brindó detalles sobre la situación de la adolescente de 14 años que protagonizó el violento episodio.

Tragedia: un motociclista chocó contra una casa y una pared cayó sobre una nena de 3 años

Según explicó, “muchos estudiantes fueron trasladados al hospital" en el marco del operativo, aunque no se registraron heridos de gravedad por los disparos efectuados por la alumna.

García Salazar remarcó que “no existen antecedentes de que la joven haya sufrido bullying”, aunque aclaró que todavía se analizan todas las variables posibles. Asimismo, manifestó: “Por ahora no tenemos su diagnóstico mental”.