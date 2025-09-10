La adolescente de 14 años entregó el arma a la policía y fue trasladada al hospital
Luego de una larga negociación, la menor entregó el arma al personal policial y la situación pudo ser controlada. (IMÁGENES SENSIBLES)
Momentos de extrema tensión se viven en la localidad de La Paz, Mendoza, donde una alumna de 14 años ingresó a la escuela 4.042 Marcelino H. Blanco con un arma de fuego y efectuó al menos tres disparos.
La situación generó pánico entre estudiantes, docentes y familias de la comunidad educativa. En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa a la adolescente caminando con una pistola en la mano, mientras que en otro registro se escuchan estruendos provenientes de un aula.
Según informaron medios locales, la alumna permanece atrincherada dentro del establecimiento. Ante esto, un helicóptero del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) partió desde la Base Cóndor hacia la zona para colaborar con el operativo.
Desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE se emitió un comunicado en el que pidieron a la población “abstenerse de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”. Además, remarcaron que “está trabajando el comité de crisis con profesionales y equipos especialistas, y cualquier alteración externa podría tener consecuencias graves”.
En paralelo, se montó un amplio operativo policial y se evacuó a los alumnos del establecimiento. En diálogo con C5N, el periodista Ignacio Tula señaló: “Sigue negociando personal del grupo GRIS para tratar de que se entregue, que entregue el arma reglamentaria que, en principio, habría sustraído a su padre, quien se desempeñaría en las fuerzas policiales de la provincia de San Luis”.
Uno de los videos que trascendió muestra a un efectivo policial dentro del colegio intentando calmar a la joven. “Déjala un minuto en el piso, así podemos hablar”, le dice el agente. Instantes después, se escucha un disparo, seguido de gritos y expresiones de angustia como “¡No, corazón, no!”.
La situación mantiene en vilo a toda la comunidad de La Paz, mientras las fuerzas de seguridad continúan trabajando para resolver el conflicto sin que haya más heridos.
Según publica Infobae, la menor habría dicho que no va a negociar “hasta que entre la profesora Raquel”.
La adolescente sería hija de un comisario y, por eso, se cree que el arma que tiene sería propiedad de su padre.
Todos los estudiantes ya fueron evacuados del edificio. Gustavo Pinto, director del hospital local, detalló que varios tuvieron que ser atendidos porque estaban en estado de pánico y con mucho nerviosismo.
UN VIDEO
El violento episodio se desató en horas de la mañana en la escuela Marcelino Blanco, ubicada en la localidad mendocina de La Paz, en el límite con San Luis.
Mientras las fuerzas de seguridad intentan contener a la adolescente, una de las hipótesis que más fuerza tomó en las últimas horas está vinculada a un video que habría circulado recientemente en su entorno escolar.
Según pudo saber TN a partir de charlas con padres y allegados a la institución, la joven habría sido víctima de burlas y hostigamiento por ese material. “Hace una semana le hacían bullying por un video”, señalaron en conversaciones privadas.
Aseguran que la policía controló la situación. La menor entregó el arma a la policía. Asimismo, una ambulancia llegó a la institución escolar para trasladarla al hospital.
El fiscal del caso confirmó que la menor esta bien, acompañada por sus padres y las fuerzas especiales. En tanto, aclararon que la Justicia de Familia ya está actuando en el caso.
EL RELATO DE UN PADRE SOBRE LO SUCEDIDO EN LA ESCUELA
“Mi hija me llamó varias veces y yo no tenía internet. Cuando pude conectarme, le devolví el llamado y ya la estaban llevando al hospital. Ella vio todo y escuchó los disparos”, señaló en diálogo con TN.
Además, reveló que cuando pudo reencontrarse con su hija, “tenía su carita nerviosa, asustada. Vivió momentos terribles. Ella vio cuando la nena estaba arriba del techo y apuntaba a todos con un arma. Salieron todos corriendo”.
Respecto a la adolescente armada, “ella ingresó esta mañana con el arma y apuntó directamente en la cabeza a un chico y se reía. Estaba con sus compañeros el chico y todos pensaron que era un arma de juguete”.
“Como me sorprende que haya llevado un arma. Yo creo que la chica venía sufriendo algo, ya sea en la escuela o en la casa, para llegar a esto. Somos un pueblo de 12 mil habitantes y nos conocemos todos. Ella era muy calladita, muy humilde, la familia una gente muy buena, y ha dejado a todos con la boca abierta”, agregó. “Ella sigue atrincherada. Lo que sé es que pedía a dos profesores y a un compañero”, añadió.
EL DESGARRADOR RELATO DE UN VECINO TRAS LOS DISPAROS EN UNA ESCUELA DE MENDOZA
“Los chicos escaparon hacia el hospital por el shock, otros se fueron corriendo por el viñedo que está frente a la escuela”, relató Carlos, un comerciante de la zona.
“No pude abrir el negocio porque las dos entradas al colegio están valladas y la policía no permite el paso de las personas”, agregó.
Por su parte, el director del hospital público de La Paz, Gustavo Pinto, confirmó que varios estudiantes fueron trasladados para ser atendidos, principalmente por crisis nerviosas. “La mayoría de los chicos fue atendida por nerviosismo y retirada del lugar por sus padres”, aseguró el médico.
“NO DEJAN DE LLORAR”
El intendente de La Paz, Fernando Ubieta explicó que los padres de la menor están en el lugar intentando contenerla: “No dejan de llorar”. Además, aseguró que conoce a la familia porque conviven en una localidad pequeña, confesó: “Estamos todos consternados y sorprendidos”.
También relató que intentó transmitirles tranquilidad: “Lo crucé al papá, lo único que me salió fue decirle que se quedara tranquilo, que va a salir todo bien”.
Todos los estudiantes ya fueron evacuados del edificio. Varios tuvieron que ser atendidos en el hospital local porque estaban en estado de pánico y con mucho nerviosismo.
La Policía de Mendoza mantiene un amplio operativo en la zona e intenta controlar a la adolescente atrincherada en la escuela: “Dejá el arma, así podemos hablar”.
Según trascendió recientemente, la adolescente habría señalado: “Vengo a buscar a la seño Raquel”, en referencia a una profesora del establecimiento educativo mendocino.