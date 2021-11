Miguel Asencio es el único imputado por el femicidio de Daniela Velasco, a quien mató con un cuchillo el viernes pasado en inmediaciones del Colegio Perito Moreno . Se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la Alcaidía de Comodoro Rivadavia. En caso de ser encontrado culpable, la pena es de prisión perpetua.

Cristina Sadino, Defensora Pública de Miguel Asencio habló con ADNSUR sobre la audiencia del domingo donde se estableció un plazo de investigación y de prisión preventiva de 4 cuatro meses.

Ydestacó que el "dato relevante de esa audiencia" estuvo en una carta que le fue secuestrada a Miguel Asencio tras el crimen. Su pedido particular era que quede manos del juez esa misiva. La defensora planteó que le sea devuelta a su defendido, sin embargo, él insistió: "El quería que la carta llegue al juez", por lo que finalmente se accedió a ese pedido.

Comodoro: se olvidaron de cerrar la costanera para el recital de Los Tekis y sacan los autos en grúa

La carta fue leída en forma privada para evitar que trascienda a la prensa y teniendo en cuenta que la victima tenía hijas menores de edad. Tras su lectura, la jueza dispuso que se incorporará como secuestro al expediente que se esta tramitando en Fiscalía.

La defensora indicó que una de las objeciones que planteó sobre la clasificación legal, es que el homicidio - a su criterio - "no se subsumía en el tipo agravado" entendiendo que "en el hecho que nos relató la fiscalía el domingo no surgía esta muerte en contexto de violencia de género".

"Yo sé que se hará justicia", dijo una de las hijas de Daniela Velasco

Y aclaró que la violencia de género "es una muerte donde el sujeto activo es el varón y el pasivo la mujer que se da en un contexto de desigualdad de poder, en un contexto asimétrico, en un contexto donde se cosifica a la victima y varias particularidades".

Pero señaló "que esa situación particular del caso no la vi descripta. Por eso pedí que se admita la imputación pero que se la califique como homicidio simple". No obstante, la jueza entendió que había una relación que la victima quiso terminar y admitió el agravante.

Finalmente, Sadino indicó que hasta el momento no se acercó ningún familiar de Miguel Asencio para asistirlo en la cárcel . "No hemos podido contactarnos a fin que se le brinden efectos personales a la alcaidía",y por ello, desde servicios sociales le consiguieron ropa para cambiarse y poder abrigarse.