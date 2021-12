La abogada aseguró que la mamá de Lucio y su pareja: "Están abatidas y angustiadas”

El crimen de Lucio, el nene falleció tras una brutal golpiza a manos de su madre y la novia de ella en La Pampa conmocionó a todo el país. Y mientras las acusadas se encuentran en una cárcel de San Luis, la abogada habló sobre la situación de ambas mujeres.

Durante una entrevista con el medio local El Diario, Blanco afirmó que desconoce quién fue la causante de los golpes que mataron al pequeño: la madre, su pareja o ambas : “Todavía no lo sé”, admitió la letrada de Páez, al tiempo que deslizó que “podría llegar a haber” acusaciones cruzadas entre las sospechosas. Es por este motivo que a Espósito Valenti le recomendó el patrocinio de otro abogado.

Las detenidas por el crimen de Lucio fueron trasladadas a San Luis por peligro de "una pueblada"

“Mantuve una entrevista personal con ambas y me pareció prudente pedir la designación de otro defensor. Por recomendación mía no declaró en ese momento de la audiencia de formalización”, explicó la abogada, quien describió que en ese primer encuentro las notó “abatidas, angustiadas, desorientadas”.

Además, sobre la posibilidad de que exista una acusación cruzada entre ambas, adelantó que hay imágenes de una “cámara (de seguridad) que da cuenta de que se retiraron del domicilio a las 19:30 horas, donde la pareja lleva a la mamá de Lucio al hotel Mercure a trabajar”.