La localidad bonaerense de Berazategui está expectante porque este jueves 4 de septiembre se conocerá el fallo definitivo en la causa judicial que involucra a Yesica Aquino y Roberto Fernández—la pareja acusada de haber sometido a su hijo León a 18 meses de maltrato continuado dentro de su vivienda, lo que finalmente provocó su muerte.

El caso, ejemplar y estremecedor, movilizó a la comunidad y puso bajo la lupa el funcionamiento de los mecanismos estatales para proteger a los niños.

El proceso judicial expuso detalles escalofriantes del sufrimiento que padeció León. Los relatos y pruebas presentadas dan cuenta de un cuadro de violencia sistemática: el niño fue víctima de golpes reiterados, mordeduras e incluso pinchazos que derivaron en heridas profundas.

Uno de los hallazgos más macabros fue la detección de una aguja de coser oxidada de dos centímetros y medio alojada en la espalda del pequeño. Esta herida fue determinante para que se desarrollara una infección mortal que terminó con su vida.

LOS IMPUTADOS Y LAS VERSIONES DEL ASESINATO

Ante el tribunal, Yesica Aquino, la madre de León, se mostró abatida pero manifestó su versión con claridad. En sus palabras resumió un conflicto interior profundo: “Hice lo que pude, es mi sangre, no fui una buena mamá”.

Luego buscó minimizar la gravedad de sus actos, afirmando: “No busqué la muerte, pero sí tomaba alcohol y lo mordí un poco más fuerte alguna vez, fue un simple juego, no fue un asesinato”.

Por su parte, Roberto Fernández se declaró inocente y rechazó las acusaciones que lo pintan como un responsable directo del sufrimiento de su hijo. Con voz firme y marcada por la inocencia que siempre defendió, señaló: “Soy inocente, yo no soy el monstruo que describieron, los traté bien".

Las defensas de ambos imputados pidieron la absolución de sus clientes. La abogada de Fernández, Mercedes Bussola, sostuvo que la Fiscalía no fue capaz de probar la acusación de maltrato que se le imputa. Marcó especial énfasis en que los pinchazos encontrados podrían haberse producido en el hospital y, por ello, no necesariamente en el domicilio familiar. Además, planteó que los moretones visibles que tenía León podrían ser consecuencia de intervenciones médicas y no resultar de un maltrato intencional.

En cuanto a la defensa de Aquino, representada por el letrado Ignacio Tranquilini, la estrategia giró en torno a minimizar la intención homicida. Tranquilini planteó que la madre “no buscó el fallecimiento del menor” y que ella misma acudió de inmediato a un centro de salud apenas notó que su hijo no respiraba. Por ello, pidió para Yesica Aquino la absolución o que, en todo caso, se la condene por un delito menos grave, como “homicidio preterintencional” o “abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo”.

LOS ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA: UN RELATO DE MALTRATO SISTEMÁTICO

La acusación estuvo a cargo de la integrante del Ministerio Público, María de los Ángeles Attarian Mena. En su exposición, la fiscal detalló un contexto de maltrato brutal y prolongado: “El pequeño fue víctima de golpes de puño, mordeduras y pinchazos, de tal magnitud que una aguja de coser oxidada de dos centímetros y medio estaba alojada en su espalda, lo que le provocó una infección mortal.”

La fiscal también subrayó que “todo sucedió en un ambiente donde había muchas criaturas”, poniendo de relieve la exposición de otros niños al peligro y la violencia.

Además, Attarian Mena valoró la importancia del llamado al 911 realizado por la hermana de Aquino, que denunció la situación, y los testimonios en el juicio de otros menores que vivían aterrorizados en el mismo hogar. Estos relatos aportaron una visión clara del terror y el abuso vivido dentro de la casa.

TESTIMONIOS FAMILIARES ESTREMECEDORES

Dentro de las pruebas testimoniales, una de las parientes de Aquino describió el sufrimiento que vivió León en su cotidiano, relatando que “le ponían pan con hormigas en la boca” y que “le metían el chupete hasta la garganta", hechos que demuestran una violencia no solo física sino también psicológica y humillante.

Otra de las hijas de la pareja llegó a suplicar ante las fuerzas de seguridad que los sacaran de esa casa, evidencia que fue fundamental para la Fiscalía para mostrar que el maltrato no fueron hechos esporádicos sino un patrón sistemático y sostenido.

Para la Fiscalía, los hechos no fueron incidentes aislados o consecuencia de una mala reacción puntual, sino un "enlace armónico" que claro y contundentemente prueba el maltrato sistemático al que fue sometido León.

El pedido central de María de los Ángeles Attarian Mena fue que ambos sean condenados por abandono de persona agravado por el vínculo y maltrato infantil con resultado de muerte, dado que el agravante y la prolongación temporal de los abusos son claros.