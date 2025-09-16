Oscar Valdez Carvajal protagonizó una de las escenas más violentas de las últimas semanas en Comodoro: se atrincheró en su casa, junto a sus tres hijos, armado con un cuchillo. Tras un extenso diálogo con los negociadores, finalmente se entregó y fue detenido.

Este lunes, se completó una audiencia preliminar, en el marco de un juicio rápido solicitado por la fiscalía en la causa caratulada resistencia a la autoridad que tiene como imputado a Valdez Carvajal. La defensa no ofreció prueba; en tanto que la fiscalía ya lo había hecho en la audiencia anterior, junto con la acusación y la pretensión punitiva.

Durante esa exposición, la Fiscalía, representada por el procurador Facundo Oribones, adelantó que buscará que el acusado sea condeando a 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Finalmente, el juez Mariano Nicosia dispuso el auto de apertura a juicio inmediato, intimando a la Oficina Judicial a que en el término de 15 días hábiles fije fecha de debate para el presente caso ante un tribunal unipersonal.

Denuncia por abuso sexual

Valdez Carvajal afronta otra causa penal, en la que está acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad. Durante la audiencia realizada la semana pasada, la fiscalía ratificó la acusación en su contra, mientras que la defensa solicitó el sobreseimiento respecto de una de ellas.

La fiscal general María Laura Blanco se opuso al planteo defensivo y sostuvo que, por la gravedad de los hechos y la expectativa de pena, existía peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento procesal. También mencionó los antecedentes penales computables del imputado como un factor adicional de riesgo. Por ello, solicitó que se dictara la prisión preventiva por tres meses o hasta la realización del juicio.

Por su parte, la defensora pública María Cristina Sadino rechazó el pedido de la fiscalía, aseguró que no existían riesgos procesales ni de fuga y pidió que se dispusiera la libertad de su asistido bajo medidas sustitutivas.

El juez penal Martín Cosmaro resolvió rechazar el pedido de prisión preventiva y dispuso un cuarto intermedio de la preliminar hasta el 30 de septiembre. Como medidas de coerción alternativas, estableció la prohibición de salir de la ciudad, presentaciones semanales ante la Oficina Judicial y la prohibición de contacto y acercamiento con las víctimas.

La acusación fiscal detalla que los hechos investigados ocurrieron entre diciembre de 2013 y noviembre de 2018. Respecto de la primera víctima, se lo acusa de dos hechos de abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años, un hecho de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia preexistente, y al menos cinco hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado, todos en concurso real.

En relación con la segunda víctima, se le atribuyen al menos doce hechos de abuso sexual gravemente ultrajante, también agravados por la convivencia con una menor de 18 años. La escala penal prevista para estos delitos va de 8 a 20 años de prisión.