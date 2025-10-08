Un hombre de la localidad de Esquel enfrenta una grave acusación por manosear con una connotación sexual a una nena que tenía 5 años al momento de los hechos. El episodio habría ocurrido en un campo familiar, un lugar que para la víctima y su familia representaba un espacio de descanso y confianza, y donde el acusado tenía acceso libre.

La fiscalía de Esquel cerró la presentación de su caso en un juicio oral contra un hombre acusado de abuso sexual simple. Según la investigación, el abuso ocurrió entre febrero y marzo de 2020. El hombre no era un desconocido, sino una persona cercana que compartía tiempo con la niña sin supervisión.

Durante la audiencia, la Fiscalía planteó que, durante una tarde de verano, el imputado aprovechó un momento de juego para sentarla en su regazo y manosearla.

La declaración de la niña, tomada en Cámara Gesell en un entorno protegido, fue clave en el juicio. En su relato, identificó al agresor por el apodo con el que lo conocía y dio detalles específicos del hecho, así como elementos del contexto que, para la Fiscalía, confirman la credibilidad de su testimonio.

En este tipo de causas, en las que no hay testigos directos, la Justicia aplica el principio de “amplitud probatoria”, que permite valorar especialmente la palabra de la víctima si es coherente y está acompañada de otras pruebas.

En este caso, se presentaron testimonios de familiares que notaron cambios en la conducta de la niña después del episodio, y una pericia psicológica que validó su relato, concluyendo que sus síntomas eran compatibles con un trauma por abuso.

La procuradora de Fiscalía, Cecilia Bagnato, pidió que se declare la responsabilidad penal del imputado por abuso sexual simple, que se lo condene a prisión de cumplimiento efectivo y que se lo declare reincidente.

Por su parte, la defensa intentó sembrar dudas sobre la acusación. Alegó que no se probó la autoría “más allá de toda duda razonable” y cuestionó que no existan pruebas externas al testimonio de la niña. También puso en duda que el apodo mencionado corresponda exclusivamente al acusado. Por estos motivos, solicitaron su absolución por el beneficio de la duda.