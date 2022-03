Este lunes comenzó el jury de enjuiciamiento contra el fiscal comodorense, Héctor Iturrioz. El Tribunal deberá establecer si hubo o no mal desempeño de sus funciones. La defensora pública, Lucia Pettinari, presentó un recurso de nulidad del proceso y se pasó a un cuarto intermedio hasta que se resuelva esta instancia.

Tras la audiencia desarrollada en Rawson, Iturrioz habló con los medios y apuntó contra el Poder Judicial Penal en Comodoro Rivadavia. Para el fiscal, el jury que afronta es porque "soy crítico del sistema y 'antigarantista'. Hay un sector que tiene determinado poder en el Fuero Penal de Comodoro Rivadavia al que no le gusta mi forma de ser y la manera en la que me conduzco en las audiencias", disparó.

"Yo escucho el reclamo social, hay cosas en las que estamos fallando y si no reconocemos esas fallas, nunca vamos a mejorar. Cómo integrante del Poder Judicial, creo que tenemos mucho para mejorar. Esta imagen tenemos que revertirla nosotros con nuestra labor diaria", señaló.

El fiscal comodorense expresó que "hasta ahora, sólo se sustanciaron cuestiones preliminares. Mi Defensora la Dra. Pettinari planteó la nulidad de todo el procedimiento previo a la acusación del Procurador General porque enumeró los 'vicios' que hubo en el Sumario administrativo correspondiente. En realidad, no fue un sumario sino una evaluación".

En ese aspecto explicó que "la evaluación tiene un reglamento y se dice cómo tienen que hacerla. El Consejo de la Magistratura se apartó completamente de la reglamentación. Lo más grave es que se falsearon datos estadísticos que jugaron en mi demérito", denunció.

"Hicieron lo regular y lo irregular como falsear datos estadísticos para tenerme en esta situación. La acusación no tiene ningún sentido. Esta es la oportunidad de defenderme que no tuve hasta esta instancia", afirmó.

Iturrioz indicó que "hay muchos antecedentes de juicios políticos a los magistrados pero es la primera vez que hay testigos de identidad reservada. Terminó la evaluación y no conocí los nombres ni tampoco en la apertura del juicio político. Teóricamente, son empleados del Poder Judicial que habrían trabajado bajo mi supervisión. También, se habrían expedido –negativamente- algunos jueces. Yo entrevisté a algunos jueces y dijeron que nunca fueron entrevistados. La evaluación tiene bases de Derecho falsas”, aseguró.

"El Consejo de la Magistratura pidió mi destitución. Puedo dejar de ser fiscal pero no puedo dejar de ser quien soy. Si el Tribunal hace lugar a los planteos nulificantes, la causa se cae irremediablemente. Hubo reconocimientos que no se valoraron. No tengo ninguna denuncia ni ningún sumario en contra en trámite", aclaró.

Agregó que "tengo las causas contra la administración pública que afectaron al erario municipal y provincial. Además, tengo las causas que me corresponden en mi Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia”.

Y aclaró: “Mi remoción no significa que las causas van a quedar impunes. La causas más complejas que tengo a mi cargo son la de la ‘Emergencia de Comodoro Rivadavia’ en las que se sobrefacturaron los trabajos de remoción y la causa de ‘IPV 2’ que es de una asociación ilícita en la que se vendían –públicamente- las viviendas sociales. En la causa de ‘Royal Canin’ ya está el doble conforme que se exige constitucionalmente porque la Cámara ya se expidió”, cerró.