En un fallo contundente y esperado, un jurado popular compuesto por 12 ciudadanos declaró culpable a Gastón Nahuelquir del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por la condición de empleado policial de la víctima.

El veredicto fue emitido en el marco del juicio oral y público por el asesinato del policía provincial Adrián Nahuelquir, un hecho ocurrido en diciembre de 2023 en el paraje La Blancura, ubicado en la zona de Cushamen.

La audiencia se desarrolló en la Oficina Judicial de Lago Puelo, comenzando el martes tras la conformación del jurado popular el lunes anterior. Durante la tarde del miércoles se llevaron a cabo los alegatos de clausura donde la Fiscalía y la defensa presentaron sus argumentos finales ante la jueza técnica Cecilia Vélez, quien posteriormente dictó las instrucciones para la deliberación del jurado.

El caso había sido originalmente calificado como un homicidio doblemente agravado. La primera agravante, la alevosía, refiere a la manera sorpresiva e injusta del ataque. La segunda agravante está vinculada al hecho de que la víctima era un agente policial, lo que supone una figura agravada en la legislación por el compromiso institucional que representa el empleo público en seguridad.

La Fiscalía estuvo representada por la Fiscal General María Bottini junto a los fiscales Ismael Cerda y Silvia Prada. Por su parte, la defensa estuvo a cargo de la defensora pública Betina Feld y el abogado adjunto Mauro Di Taranto.

EL CRIMEN EN CUSHAMEN

El trágico suceso tuvo lugar en la madrugada del 24 de diciembre de 2023, en el pequeño paraje rural de La Blancura, zona de Cushamen. La víctima, Adrián Nahuelquir, de 36 años, era un efectivo policial que vivía en esa comunidad junto a su esposa y su hija, de apenas diez años.

En esa noche, Adrián se encontraba en una reunión social con vecinos y amigos. Según el relato surgido en la causa, estaba desarmado y sin posibilidad de defensa cuando fue atacado sorpresivamente por Gastón Nahuelquir. El agresor usó un cuchillo de aproximadamente 38 centímetros con el que apuñaló al policía de manera directa y letal.

Las heridas provocadas por las cuchilladas fueron de extrema gravedad y causaron la muerte casi inmediata de Adrián, dejando un profundo dolor en su familia y en toda la comunidad de Cushamen y Lago Puelo.

La muerte del policía Adrián Nahuelquir conmocionó profundamente a la comunidad local y generó un fuerte impacto en la provincia. Como hombre dedicado a la seguridad pública y fiel servidor del Estado, su asesinato causó una intensa tristeza y demanda de justicia por parte de familiares, compañeros de fuerza y vecinos.