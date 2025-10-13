La noche del sábado en Junín de los Andes tuvo un episodio tan breve como sorprendente. Un delincuente ingresó encapuchado a un local comercial sobre calle Juan Manuel de Rosas, frente a una sucursal de La Coope, y amenazó al joven que atendía el negocio con lo que parecía ser un revólver.

“Dame toda la plata”, le exigió en tono amenazante. Pero la reacción del empleado cambió el rumbo del intento de robo: notó que el arma era falsa, una pistola de cebita, y sin dudarlo tomó una tijera para defenderse.

El ladrón, sorprendido por la resistencia, retrocedió y huyó hacia un vehículo donde lo esperaba un cómplice.

El joven no sufrió heridas y dio aviso a la policía

El hecho ocurrió cerca de las 22:30, en una noche con mucho movimiento por el fin de semana largo, cuando muchos vecinos y turistas transitaban por la zona céntrica.

Está acusada de matar de una puñalada a su pareja y enfrenta su segundo juicio

Tras el intento de robo, el joven —de 22 años— avisó a los propietarios del local y luego intervino personal de la Comisaría 25 de Junín de los Andes, que inició una investigación con relevamiento de cámaras de seguridad y búsqueda de testigos.

Afortunadamente, la víctima no resultó herida, aunque el violento forcejeo dejó en evidencia el nivel de exposición que sufren los trabajadores frente a hechos de inseguridad.

Según declaró el empleado, el delincuente portaba un arma de juguete, del tipo que suele utilizarse en los juegos infantiles. Esa observación fue clave para que el joven decidiera enfrentarlo sin temor.

El intento fallido de robo reaviva una modalidad cada vez más frecuente en la región: delincuentes que simulan portar armas de fuego para intimidar a sus víctimas.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

Otros casos similares en la provincia

Este episodio recuerda otros robos ocurridos recientemente en la provincia. En la capital neuquina, un hombre fue detenido tras dos asaltos a comercios donde actuó de forma similar: simuló estar armado y encerró a las empleadas en el baño antes de fugarse con dinero y objetos de valor.

El asistente letrado Luciano Vidal encabezó la acusación judicial contra este delincuente, quien había robado primero en una óptica de calle Belgrano, el pasado 4 de septiembre, y días después en un pet shop de la misma calle, el 3 de octubre. En ambos casos, las víctimas estaban solas y fueron amenazadas con un arma inexistente.

Gracias al trabajo del Departamento de Delitos de la Policía de Neuquén, se logró identificar al autor mediante cámaras de seguridad y allanar su vivienda, donde se recuperaron notebooks, celulares y dinero robado.