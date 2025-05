Juicio por la muerte de Diego Maradona: se define la nulidad del juicio este jueves

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 3 de San Isidro tomará una decisión crucial este jueves sobre la nulidad o la continuidad del juicio relacionado con la muerte de Diego Armando Maradona, tras la recusación presentada contra la jueza Julieta Makintach, quien ha estado involucrada en el documental "Justicia Divina".

La audiencia está programada para comenzar a las 12, en la que se espera la presencia de los siete acusados implicados en el presunto homicidio simple con dolo eventual del reconocido astro argentino.

El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Di Spagna, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni y la jefa de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, están a la espera de conocer su futuro procesal tras ser implicados en un caso que ha acaparado la atención pública.

Si el juicio es declarado nulo, el proceso penal se reinicia desde el principio, lo que significa que los testigos, como Jana, Dalma, Gianinna Maradona, Víctor Stinfale y las hermanas del "Diez", así como Cosachov, deberán volver a declarar.

Se especula que los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso podrían excusarse, lo que llevaría a que el debate oral y público sea asumido por otro tribunal; mientras que todas las querellas respaldan la idea de declarar nulo el proceso, los defensores se oponen, ya que su objetivo es continuar con un reemplazo de Mackintach. La estrategia se centra en avanzar judicialmente en caso de que los culpables sean condenados, ya que podrían apelar la sentencia y, en ese contexto, solicitar ante la Cámara de Apelaciones la nulidad del juicio.

Esto se debe a que, de acuerdo con el principio de non bis in idem, una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito, lo que garantiza el derecho a un juicio justo y la protección contra la doble incriminación. Así, si los acusados logran que se desestime el caso en su contra o que se les absuelva, esa decisión será definitiva y no podrán ser llevados nuevamente ante la justicia por los mismos cargos.

Uno de los policías que halló sin vida a Diego Armando Maradona en su residencia del country en el partido bonaerense, declaró durante el juicio que lo vio en un estado muy particular y extraño.

Lucas Rodrigo Borge es uno de los cuatro testigos que se presentó ante los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, en el marco del juicio por el presunto homicidio simple con dolo eventual del ex jugador.

El efectivo recordó que al ingresar a la habitación en donde estaba Maradona lo vio tapado con una sábana de color blanco, vistiendo una remera negra y shorts deportivos: "tenía la panza muy hinchada".

Lucas Farías, encargado del destacamento policial de Villa La Ñata, acudió a la vivienda del "10" tras recibir el aviso de que el originario de Villa Fiorito había sufrido una descompensación.