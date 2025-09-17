Una banda narco que intentó trasladar más de 12 kilos de cocaína hacia el Alto Valle recibió condenas del Tribunal Oral Federal de General Roca. La droga había sido descubierta en enero de 2020 durante un control vehicular en Casa de Piedra, cuando el perro antinarcóticos Máximo detectó la presencia de la sustancia escondida en una camioneta.

El operativo en Casa de Piedra

El procedimiento se realizó el 23 de enero de 2020 en la Ruta Provincial N° 6. Minutos después de las 9 de la mañana, Máximo marcó una camioneta Fiat Strada. Al revisarla, los efectivos hallaron 12 ladrillos de cocaína ocultos en la parte trasera del vehículo, con un peso total de 12,728 kilos.

En el mismo operativo también se secuestraron teléfonos celulares, papeles con anotaciones y $16.450. Lo encontrado no fue casual: surgió como parte de una investigación previa sobre un grupo que se dedicaba al comercio de estupefacientes en la región.

La causa avanzó gracias a intervenciones telefónicas que revelaron la existencia de un plan para trasladar droga desde Bolivia hasta la Patagonia. En esas conversaciones aparecieron varios nombres, entre ellos Jorge Zelaya (“Yorli”) como presunto vendedor, y Diego Lamas Cayo junto a su hermano, como posibles proveedores.

El contacto entre Ariel Mendoza Mariscal, de 49 años, y Lamas Cayo, de 39, quedó registrado en diciembre de 2019. La investigación permitió reconstruir cómo Mendoza viajó con su yerno, Agustín Mario Barletta, de 28 años, hasta el norte del país para buscar la droga y luego emprender el regreso hacia General Roca.

Las condenas

Tras el operativo, los tres imputados quedaron procesados. Mendoza Mariscal y Lamas Cayo fueron acusados de transporte de estupefacientes, mientras que Barletta fue considerado partícipe secundario.

En septiembre de este año, las partes acordaron un juicio abreviado. Los fiscales Claudia Frezzini y Diego Paolini, junto con los defensores de los acusados, consensuaron las penas:

4 años y 3 meses de prisión para Mendoza Mariscal y Lamas Cayo, más multas y costas.

2 años y 6 meses de prisión para Barletta, con cumplimiento de pautas de conducta.

El Tribunal también ordenó el decomiso del dinero y del vehículo utilizado para el traslado de la droga.