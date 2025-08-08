El abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, pidió 50 años de prisión para el ex marido de la conductora, Claudio Contardi, en la causa caratulada como abuso sexual y violencia de género en el tribunal de Campana, donde se encuentran declarando en este momento.

Previamente, el fiscal había pedido 20 años de cárcel para Contardi, pero la querella redobló la apuesta.

Prandi arribó al Tribunal de Campana para escuchar los alegatos finales en el juicio contra su ex marido por abuso sexual y violencia y allí manifestó que “una condena es paz, alivio y justicia”.

“Contardi es un criminal”, ratificó Prandi y manifestó que, por su integridad, su ex marido “tiene que estar detenido, ya no tiene nada que perder. Tiene gente muy oscura a su alrededor”.

“Los hechos tienen que tener consecuencias, si no lo que permitimos se repite”, expresó la conductora en la puerta del Tribunal, donde también aseguró que “los victimarios tienen derechos, pero la víctima a veces ni siquiera denuncia por el costo físico y económico que dura años”.

Por último, acerca de la posibilidad de que Contardi sea condenado, pero quede en libertad, Prandi expuso: “Quiero pensar que no es un escenario posible”.

Tras los alegatos, donde tanto la querella como la Fiscalía solicitaron la prisión preventiva, el tribunal pasó a un cuarto intermedio. Aún no está confirmado si el veredicto se dará a conocer este viernes o si se postergará para la semana próxima.

Según informó el abogado de Prandi, tanto la modelo como el acusado pueden solicitar volver a declarar en el cierre del juicio. “Ella quiere hacerlo. Entiendo que se lo van a permitir”, explicó el letrado.

Noticia en desarrollo